Tam adı Emine Meyrem Karamemet olan oyuncu, 28 Mart 1980 tarihinde İstanbul'da doğdu. 2026 yılı itibarıyla 45 yaşında olan sanatçı, Türk ve İtalyan asıllı çok kültürlü bir aileden geliyor. Eğitim hayatını yurt dışında sürdüren Meyrem, Brüksel Hür Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.

Emine Meryem kimdir? Uluslararası festivalde ödül kazandı

Emine Meyrem, oyunculuk kariyerine tiyatro ile başladı ve kısa sürede sinema dünyasında kendine sağlam bir yer edindi. Özellikle bağımsız ve sanat filmlerindeki performanslarıyla tanınan oyuncu, uluslararası alanda da ödüllere layık görüldü.

Jean-Philippe Martin'in yönettiği Sonar filmindeki başrol performansıyla, 2016 yılında Yeni Delhi'de düzenlenen 7. Dada Saheb Phalke Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. Günümüzde yaşamını Paris'te sürdüren sanatçı, hem Türkiye'de hem de uluslararası projelerde aktif olarak yer alıyor.

Afife karakteriyle geniş kitlelere ulaştı

Yavuz Turgul imzalı Netflix dizisi Ayrılık Da Sevdaya Dahil, Emine Meyrem'in geniş kitlelerce tanınmasını sağlayan en önemli projelerden biri oldu. Dizide borçlarını ödemeye çalışan bir senarist olan Afife karakterini canlandırıyor. Başrolü İbrahim Çelikkol ile paylaşan Meyrem, karakterinin derinliği ve sergilediği performansla eleştirmenlerden tam not aldı.

Emine Meyrem'in oynadığı diziler ve filmler

Kariyeri boyunca seçici davranarak nitelikli projelerde yer alan Emine Meyrem'in filmografisi şöyle: Ayrılık Da Sevdaya Dahil (2025/26), Monsieur Le Maire (2023), Anadolu Leoparı (2021), Af (2020), Lazare (2020), Magi (2016), Sonar (2016), Castor & Pollux (2014), Turkuaz (2009).

Başarılı oyuncu, özellikle sanat filmi ve bağımsız sinema projelerinde yer almayı tercih ediyor. Paris'te yaşayan Meyrem, Türkiye ve uluslararası yapımlar arasında denge kurarak kariyerini sürdürüyor.