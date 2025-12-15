Başvuru işlemleri, "İstanbul Senin" uygulaması ve İBB'nin resmi internet sitesi üzerinden alındı. Değerlendirme sürecinin titizlikle yürütüldüğü programda, ihtiyaç sahibi öğrencilerin belirlenmesi için çeşitli kriterler göz önünde bulunduruluyor. Başvuruların sona ermesinin ardından gözler, İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'ndan gelecek resmi duyuruya çevrildi.

İBB Burs Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

İBB burs başvuru sonuçları için henüz net bir tarih açıklanmadı. Ancak önceki yıllardaki takvim dikkate alındığında, sonuçların Aralık ayının son haftasında veya en geç Ocak ayının ilk günlerinde erişime açılması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl (2024-2025 dönemi) başvurular Kasım ayı başında sona ermiş ve sonuçlar 31 Aralık tarihinde kamuoyu ile paylaşılmıştı.

Bu yıl da benzer bir sürecin işletilmesi ve değerlendirme aşamasının tamamlanmasının ardından sonuçların öğrencilere duyurulması öngörülüyor. Sonuçlar açıklandığında öğrenciler, başvuruda bulundukları "gencuniversiteli.ibb.istanbul" adresi veya "İstanbul Senin" mobil uygulaması üzerinden sorgulama yapabilecek.

Geçtiğimiz yıl başvurular 1 Kasım’da tamamlanmış, sonuçlar ise 31 Aralık’ta ilan edilmişti. Bu yıl başvuruların 17 Ekim’de sona ermesi dikkate alındığında, sürecin benzer bir takvimle ilerlemesi halinde 2025 İBB burs sonuçlarının 20 Ocak 2026 gibi açıklanması öngörülüyor.

Burs Miktarı ve Ödeme Planı

2025-2026 eğitim dönemi için İBB tarafından belirlenen burs miktarı toplam 20.000 TL olarak açıklandı. Bu tutar, öğrencilerin banka hesaplarına geri ödemesiz olarak yatırılacak. Ödemelerin, önceki dönemlerde olduğu gibi taksitler halinde yapılması planlanıyor. Genellikle ilk taksit ödemesi burs sonuçlarının açıklanmasını takip eden süreçte, ikinci ve üçüncü taksitler ise bahar döneminde öğrencilerin hesaplarına aktarılıyor.

Sonuç Sorgulama Ekranı

Öğrenciler, başvuru sonuçlarını öğrenmek için İBB'nin "Genç Üniversiteli" internet sayfasını kullanacak. Sorgulama işlemi için T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi gibi bilgilerin girilmesi gerekiyor. Ayrıca, sonuçlar açıklandığında başvuru sahiplerine SMS yoluyla da bilgilendirme yapılması bekleniyor. Burs almaya hak kazanan öğrencilerin, belirtilen tarihlerde evrak işlemlerini tamamlaması veya IBAN bilgilerini teyit etmesi gerekebiliyor.