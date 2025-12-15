Kullanıcılar, mobil uygulamaya giriş yapmak istediklerinde "Şu anda işleminizi gerçekleştiremiyoruz" uyarısıyla karşılaştı. Hafta başı olması nedeniyle yoğun işlem trafiğinin yaşandığı saatlerde meydana gelen bu kesinti, para transferi, fatura ödeme ve kredi kartı borcu kapatma gibi acil bankacılık işlemlerini sekteye uğrattı.

Erişim sorunu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. X (eski adıyla Twitter) ve diğer platformlarda çok sayıda kullanıcı, hesaplarına erişemediklerini ve işlemlerinin yarıda kaldığını belirten paylaşımlar yaptı. Sorunun sadece mobil uygulama ile sınırlı kalmadığı, bazı kullanıcıların internet bankacılığı şubesinde de yavaşlama ve giriş hataları bildirdiği görüldü. Özellikle maaş ödemeleri ve ticari işlemlerin yoğunlaştığı Pazartesi sabahı yaşanan bu durum, müşteriler arasında mağduriyet yarattı.

"Güncelleme Kaynaklı" mı?

Bankanın resmi kanallarından henüz detaylı bir kamuoyu duyurusu yapılmazken, VakıfBank Canlı Destek birimi üzerinden iletişime geçen müşterilere sorunun kaynağı hakkında bilgi verildi. Destek birimi, yaşanan aksaklığın "güncelleme kaynaklı" olduğunu ve teknik ekiplerin sorunu gidermek için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Açıklamada, "En kısa sürede sorun giderilecektir" denilerek kullanıcılardan sabırlı olmaları istendi.

Bankacılık sistemlerinde yapılan planlı veya plansız güncellemelerin zaman zaman veritabanı senkronizasyonunda hatalara yol açabildiği biliniyor. Uzmanlar, bu tür durumlarda kullanıcıların uygulamayı silip yüklemek yerine, resmi marketlerden (App Store, Google Play) uygulamanın güncel olup olmadığını kontrol etmelerini önerdi.

Dijital Bankacılıkta Kesinti Sıklığı Artıyor

Son dönemde Türkiye'deki bankacılık altyapılarında yaşanan anlık kesintilerin sıklaşması dikkat çekiyor. VakıfBank özelinde yaşanan bu son olay, dijital bankacılığa olan bağımlılığın ne denli kritik olduğunu bir kez daha gösterdi. Fiziksel şubelere gitmeden işlem yapma kolaylığı sunan mobil platformların çökmesi, alternatif işlem kanallarının (ATM, Telefon Bankacılığı) önemini de hatırlattı.

VakıfBank teknik ekiplerinin müdahalesi sürerken, sorunun öğle saatlerine doğru kademeli olarak çözülmesi bekleniyor. Banka müşterileri, erişim sorunu tamamen giderilene kadar acil işlemlerini 0850 222 0 724 numaralı Müşteri İletişim Merkezi üzerinden veya en yakın ATM'lerden gerçekleştirebilecek.