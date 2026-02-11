İzmir’in Bornova ilçesinde polis ekiplerinin aynı aile fertlerinin yaşadığı 4 katlı apartmana düzenlediği operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Naldöken Mahallesi’nde dikkat çeken operasyon

Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, silah kaçakçılığı yapıldığı yönündeki bilgiler üzerine 9 Şubat’ta Naldöken Mahallesi’nde bulunan 4 katlı bir aile apartmanına operasyon düzenledi. Aynı aileye mensup kişilerin yaşadığı binada eş zamanlı arama gerçekleştirildi.

7 tabanca, 2 tüfek ve yüzlerce fişek ele geçirildi

Apartmanda yapılan detaylı aramalarda ruhsatsız olduğu belirlenen 7 tabanca, 2 tüfek ve 363 fişek ele geçirildi. Ele geçirilen silah ve mühimmatlara incelenmek üzere el konulurken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 6 kişi gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin, silahların temin edilme şekli ve başka kişilere satılıp satılmadığına ilişkin soruşturmayı derinleştirdiği öğrenildi.

6 gözaltı, 3 tutuklama

Operasyon kapsamında H.I., V.I., S.I., Y.I., V.I. ve H.İ.I. isimli şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden H.I., V.I. ve Y.I. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Soruşturma sürüyor

Yetkililer, Bornova’daki silah operasyonuna ilişkin soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini bildirdi. Ele geçirilen silahların herhangi bir suça karışıp karışmadığının da balistik incelemeyle tespit edileceği belirtildi.