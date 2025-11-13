Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde kaybolan Huriye Helvacı ve oğlu Osman Yaşar Helvacı’nın ölü bulunması, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Anne ve oğlunun cansız bedenleri kaybolduktan dokuz gün sonra ormanlık alanda bulundu. Yapılan ilk incelemelerde, Osman’ın cansız bedenine dere yatağında, annesi Huriye Helvacı’nın ise oğluna yaklaşık elli metre mesafede ulaşıldı. Anne Huriye Helvacı’nın kıyafetlerinin cesedinden bir miktar uzaklıkta bulunması ve vücudunda darp, kesici veya delici alet izine rastlanmaması, olayın seyrini değiştirdi. Elde edilen bulgular, ikilinin ölüm nedenine ilişkin soruşturmayı daha da karmaşık hale getirdi.

Olayın Gelişimi ve Arama Çalışmaları

2 Kasım günü kaybolan Huriye Helvacı ve oğlu Osman için başlatılan arama çalışmaları, AFAD, UMKE, JAK ve jandarma ekiplerinin katılımıyla yürütüldü. Onlarca gönüllünün destek verdiği çalışmalar dokuz gün sürdü. Anne ve oğulun cansız bedenleri, arama ekiplerinin Köseali köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yaptığı taramayla bulundu. Osman’ın cesedi dere yatağında, annesi ise oğlu ile bulunan noktaya yaklaşık elli metre uzaklıktaki şelale çevresinde bulundu. Anne ve oğlunun ölümünde ilk aşamada herhangi bir darp, saldırı ya da hayvan izine rastlanmadı. Olay yerinde yapılan detaylı incelemelerde ise annenin kıyafetleri yaklaşık on beş metre mesafede tespit edildi.

Adli Tıp Bulguları ve Ölüm Nedenine Dair Detaylar

Anne ve oğlunun cenazeleri otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Yapılan ön incelemelerde, 5 yaşındaki Osman’ın bel bölgesinde yüksekten düşmeye bağlı kırıklar olduğu belirlendi. Huriye Helvacı’da ise ölüm nedeni olarak hipotermi, yani soğukta vücut ısısının aşırı düşmesi ihtimali değerlendirildi. Anne Helvacı’nın çıplak halde bulunması, soğuk nedeniyle vücudun verdiği paradoksal soyunma tepkisinin yaşanmış olabileceği üzerinde durulmasına yol açtı. Her iki cenazede de fiziksel saldırı veya cinsel istismar bulgusuna rastlanmadığı açıklandı. Ancak olayın kesin nedeninin adli tıp raporu sonrasında netlik kazanması beklendi.

Soruşturmadaki Şüpheler ve Toplumsal Tepki

Olay kısa sürede, olası cinayet ihtimali ve kim ya da kimlerin sorumlu olabileceği tartışmalarıyla gündeme geldi. Özellikle, anne Huriye Helvacı’nın kaybolmadan önce görüştüğü kişilerin ifadeleri ve telefon kayıtları üzerinde duruldu. Soruşturma kapsamında, anne ve oğulun kaybolmadan önce irtibatta olduğu kişilerin yanı sıra, olay yerinde bulunan bulgular da titizlikle incelendi. Kamuoyunda olayın kaza mı, intihar mı, yoksa dış müdahale sonucu mu gerçekleştiği tartışılmaya devam ediyor. Tüm bu gelişmeler ışığında, yetkili kurumların açıklamaları ve adli tıp raporunun nihai sonucu bekleniyor.