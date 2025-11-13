Mayi sabunu, son günlerde yaşanan trajik bir olayla birlikte kamuoyunun gündemine geldi. Yalova'da hayatını kaybeden sanatçı Güllü’nün ölümünde evde yapılan incelemelerde yerlerin mayi sabun ile temizlendiği bilgisine ulaşıldı. Bu detay, mayi sabununun özellikleri ve kullanım alanları hakkında soruları beraberinde getirdi. Geleneksel arap sabununun sıvı formu olarak tarif edilen mayi sabunu, özellikle temizlikte tercih edilen doğal içerikli bir ürün olmasıyla biliniyor.

Mayi Sabunu Nedir?

Mayi sabunu sıklıkla bitkisel yağlar, potasyum hidroksit ve sabun bazı gibi maddelerle üretilen sıvı yapıdaki bir temizlik ürünüdür. Arapça kökenli “mayi” kelimesi, sabunun sıvı formda olduğunu ifade eder. Geleneksel katı sabunlardan farklı olarak fosfat, parfüm ve sentetik kimyasallar gibi katkı maddeleri içermez. Bu nedenle özellikle doğal temizlik ürünleri arayışında olan kişiler ve çevresel hassasiyeti bulunan aileler tarafından tercih edilmeye başlandı. Üretim sırasında doğal yağların alkali maddelerle sabunlaşması ile ortaya çıkan bu temizlik ürünü, yumuşak ve etkili bir temizleyici olarak farklı alanlarda kullanıma uygun şekilde geliştirilir.

Nerelerde ve Nasıl Kullanılır?

Mayi sabunu, geniş kullanım alanlarına sahip bir üründür. Özellikle fayans, mermer, parke gibi zeminlerde; halı ve koltuk gibi tekstil yüzeylerinde güvenle kullanılabiliyor. Doğal yapısından dolayı çeşitli yüzeylere zarar vermemesi ve ciltle temasta genellikle alerjik reaksiyona yol açmaması sebebiyle ev temizliklerinde tercih edilmektedir. Suda kolayca çözünebilen özelliği sayesinde durulama sırasında kalıntı bırakmaz ve çevreye zarar vermez. Ayrıca bulaşık, cam ve mutfak temizliğinde de yaygın olarak değerlendirilir. Yüksek oranda ayçiçeği yağı asidi gibi doğal hammaddeler içermesi ise ürünü, kimyasal temizlik maddelerine alternatif olarak öne çıkarıyor.

Mayi Sabunu ve Güllü’nün Ölümünde Ortaya Çıkan Detay

Güllü’nün Yalova’da kaybettiği hayatı sonrası yapılan resmi incelemeler, vefatında zemin temizliğinde kullanılan mayi sabununun önemli bir etken olduğunu ortaya çıkardı. Evin teras kısmında kayganlaşan zeminin, bu sabun ile temizlenmesi ve bunun etkisiyle kayma riskinin arttığı bildirildi. Soruşturma kapsamında temizlik yapılan yüzeyin mayi sabunundan dolayı olağandan daha kaygan olduğu, bu nedenle de kazanın gerçekleştiğine dair bulgular açıklandı. Olay sonrası medyada mayi sabunu ve benzer ürünlerin özellikle kaygan zeminlerde kullanımına karşı daha dikkatli olunması gerektiği yönünde uyarılar yayıldı.