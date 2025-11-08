Fenerbahçe’nin efsane başkanlarından Ali Şen’in oğlu, iş insanı Adnan Şen, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir kez daha ameliyat masasına yatacak. Karayipler’deki St. Barths Adası’nda sürdürdüğü lüks konut projesinin denetimi sırasında beyin kanaması geçiren Şen, acil olarak Miami’de ameliyata alınmıştı.

Yaklaşık iki haftalık hastane sürecinin ardından taburcu edilen Şen, ailesinin yanında dinlenmek üzere Los Angeles’taki evine geçmişti. Ancak taburcu süreci kısa sürdü. Ameliyat sırasında enfeksiyon geliştiği tespit edilince, Şen’in yeniden operasyon geçirmesine karar verildi. Doktorların planına göre kafatası açılarak kemikteki enfeksiyon temizlenecek. Operasyonun birkaç hafta içinde yapılması bekleniyor.

Ne olmuştu?

Başarılı iş insanı Adnan Şen, son yıllarda uluslararası gayrimenkul yatırımlarıyla adından sıkça söz ettiriyordu. Karayipler’de ultra lüks konut projeleri yürüten Şen, geçtiğimiz ay St. Barths Adası’nda projeyi denetlerken ani bir beyin kanaması geçirdi.

Olayın ardından özel bir jetle Miami’ye nakledilen Şen, burada acil ameliyata alınarak hayati tehlikeyi atlatmıştı. Tedavi sürecinde yoğun bakımda kalan Şen, sağlık durumunun iyiye gitmesiyle birlikte taburcu edilmişti. Ancak ameliyat bölgesinde gelişen enfeksiyon nedeniyle yeniden cerrahi müdahale gerekliliği doğdu.

Ailesi, yakın çevresi ve sevenleri Adnan Şen’in tedavi sürecini yakından takip ederken, ünlü iş insanının moralinin yüksek olduğu öğrenildi.