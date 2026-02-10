Son Mühür - İstanbul’u da ciddi biçimde etkileyebileceği öngörülen olası büyük Marmara depremine yönelik endişeler sürerken, deprem riskine ilişkin uzman değerlendirmeleri kamuoyunda yakından takip ediliyor. Bu kapsamda Kandilli Rasathanesi’ne atfedilen bir karar iddiası, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Cordaro'dan dikkat çeken yorum

Bu gelişmelerin yanı sıra Amerikalı deprem uzmanı Richard Cordaro’nun Marmara Denizi’ndeki olası deprem riskine ilişkin bir sosyal medya sorusuna verdiği yanıt da gündem oldu. Cordaro’nun açıklamaları, İstanbul çevresinde test edildiği ifade edilen deprem erken uyarı sisteminin kapsamı ve etkinliğine dair yeni soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Sosyal medyadan gelen soruyu yanıtladı

Uzmanlar, erken uyarı sistemlerinin depremleri engellemediğini ancak saniyeler öncesinden bilgi sağlayarak can kayıplarının azaltılmasına katkı sunabileceğini hatırlatırken, Marmara Bölgesi’ndeki sismik risklere ilişkin bilimsel tartışmaların devam ettiğine dikkat çekiyor.

Sosyal medyada yöneltilen “Bu açık sularda eninde sonunda bir deprem olacak mı, herhangi bir sinyal alabiliyor musunuz?” sorusuna yanıt veren Amerikalı deprem uzmanı Richard Cordaro, Marmara Fayının izlenmesinde iki kritik manyetometre istasyonunun önemini vurguladı. Cordaro, fay hattının kuzeyinde İstanbul’da bulunan İSK İstasyonu ile güneyde İznik’te yer alan İZN İstasyonu’nun birlikte çalışmasının, sinyallerin karşılaştırmalı değerlendirilmesi açısından kritik olduğunu ifade etti.

İstanbul’daki manyetometre istasyonunun kapatıldığını açıkladı

Ancak Amerikalı deprem uzmanı Richard Cordaro, Kandilli Rasathanesi tarafından alınan bir karar doğrultusunda İstanbul’daki manyetometre istasyonunun kapatıldığını öne sürdü. Bu durumun, Marmara Denizi içinden gelebilecek olası sinyallerin kaynağının net şekilde ayrıştırılmasını zorlaştırdığını belirten Cordaro, tek bir istasyonla sağlıklı değerlendirme yapılmasının mümkün olmadığını ifade etti.

Dünyaca tanınan uzman, yetkili kurumların Kandilli’yi İstanbul İstasyonu’nu yeniden devreye almaya ikna etmesini umut ettiğini de dile getirdi. Öte yandan Kandilli Rasathanesi’nden konuya ilişkin şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.

Amerikalı deprem uzmanı Richard Cordaro’nun söz konusu değerlendirmeye ilişkin verdiği yanıtın tamamı ise şöyle aktarıldı:

"Fay hattının kuzey ve güney taraflarında iki kritik manyetometre istasyonu bulunuyordu. Biri kuzeyde İstanbul (İSK İstasyonu), diğeri güneyde İznik (İZN İstasyonu) idi. Fay hattından gelen sinyalleri karşılaştırmak için her iki istasyona da ihtiyacımız var.