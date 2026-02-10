Son Mühür - 2026 yılıyla birlikte trafik kurallarında kapsamlı değişikliklerin hayata geçirilmesi beklenirken, aracını başkasına kullandıranları ilgilendiren önemli bir düzenleme de gündemde. Sosyal Güvenlik Kurumu ile Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen denetimlerde, ticari araç sürücülerinin sigorta durumu mercek altına alındı. Yapılan kontrollerde sigortasız şoför çalıştırdığı belirlenen şirketlerin, 5510 sayılı Kanun’un 102. maddesi uyarınca yüksek idari para cezalarıyla karşı karşıya kalacağı belirtildi.

Zorunlu hale gelecek

İşe giriş bildirgesi düzenlenmeyen her bir çalışan için 2 asgari ücret tutarında, yani 66.060 TL idari para cezası uygulanırken, ihlalin tekrarı halinde bu tutar 5 katına çıkarak 198.180 TL’ye yükseliyor. Aylık prim ve hizmet belgesinde bildirilmeme, ücret bordrosunda yer almama ya da kayıtların geçersiz sayılması gibi durumlarda da ilave yaptırımlar devreye giriyor.

Öte yandan araç kiralama sözleşmesi kapsamında sigortalı şoför çalıştıranlar bu cezalardan muaf tutuluyor. Buna karşın olası bir trafik kazasında doğabilecek tüm hukuki ve mali sorumluluğun araç sahibine ait olduğu vurgulanıyor.