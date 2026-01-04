Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde sabah saatlerinde çıkan yangın büyük paniğe yol açtı. Kawloon bölgesinde bulunan bir apartman dairesinde başlayan yangında 1 kişi yaşamını yitirirken, 8 kişi de yaralandı.

Alevler sabah saatlerinde yükseldi

Edinilen bilgilere göre yangın, Kawloon kentindeki çok katlı bir apartmanın dairelerinden birinde çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan alevler kısa sürede büyüyerek daireyi sardı. Dumanların binayı kaplaması üzerine bina sakinleri zor anlar yaşadı.

300 kişi güvenli şekilde tahliye edildi

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale ederken apartmanda yaşayan yaklaşık 300 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi. Yaralanan 8 kişi çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangının nedeni araştırılıyor

Yetkililer, yangının çıkış sebebini belirlemek için kapsamlı bir inceleme başlattı. Binada meydana gelen maddi hasarın boyutuna ilişkin çalışmaların sürdüğü bildirildi.