Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 24 saat içinde 3 kişinin cenazesinin getirildiği ve 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybının 71 bin 386'ya yükseldiği bildirildi.

Son 24 saat içinde 3 kişinin cansız bedeninin ve 13 yaralının getirildiği bildirildi

Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen İsrail ihlallerini sürdürürken, bölgede yoğun arama çalışmaları da devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 24 saat içinde 3 kişinin cansız bedeninin ve 13 yaralının getirildiği bildirildi.

Yaralı sayısının da 171 bin 264'e yükseldiği aktarıldı

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim tarihinden bu yana ölenlerin sayısının 420'ye, enkaz altından çıkarılanların sayısının 684'e, yaralı sayısının da bin 184’e ulaştığı bildirildi.

İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 71 bin 386'ya yükseldiği belirtilen açıklamada, yaralı sayısının da 171 bin 264'e yükseldiği aktarıldı.