Amerikan sinemasının ikonik isimlerinden, Oscar ödüllü aktris Diane Keaton, 79 yaşında hayatını kaybetti. "Baba" (The Godfather), "Annie Hall" ve "Aşkta Her Şey Mümkün" (Something's Gotta Give) gibi unutulmaz yapımlardaki rolleriyle tanınan usta sanatçının vefat haberi, sanat camiasında ve hayranları arasında büyük üzüntüye neden oldu. Keaton'ın, Kaliforniya'daki ikametinde yaşamını yitirdiği bildirilirken, ölüm nedenine ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmadı.

Hollywood'un zamansız ikonu veda etti

Diane Keaton, kendine has stilini ve güçlü oyunculuk yeteneğini beyaz perdeye taşıyarak Hollywood'un en saygın figürlerinden biri hâline gelmişti. Özellikle yönetmen Woody Allen ile yaptığı başarılı işbirlikleri ve bu filmlerdeki nev'i şahsına münhasır karakter tasvirleri ile milyonların gönlünde taht kurdu. Keaton’ın sinema kariyeri boyunca sergilediği performanslar, onu hem eleştirmenlerin hem de izleyicilerin takdirini kazanan bir oyuncu yaptı. Kendine özgü maskülen-feminen giyim tarzı ve güçlü duruşuyla da moda dünyasına ilham vermeye devam eden Keaton, yarım asrı aşan kariyeri boyunca birçok önemli projede yer aldı.

'Annie Hall' ile gelen kariyer zirvesi

Usta oyuncunun kariyerinin en parlak anlarından biri, 1977 yılında Woody Allen'ın yönettiği kült film "Annie Hall" ile geldi. Bu yapımdaki Annie Hall karakterini canlandıran Keaton, eleştirmenlerden tam not alarak "En İyi Kadın Oyuncu" dalında prestijli Oscar Ödülü'ne layık görüldü. Bu ödül, onun Hollywood'daki yerini sağlamlaştırdı. Ayrıca Francis Ford Coppola'nın efsanevi filmi "Baba" serisindeki Kay Adams rolü de, oyuncunun uluslararası alanda tanınmasına büyük katkı sağladı. Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde romantik komedilerdeki başarısıyla da dikkat çeken Keaton, son olarak 2003 yapımı "Something's Gotta Give" filmindeki rolüyle de beğeni toplamıştı.

Ölüm nedeni henüz açıklanmadı

Kaliforniya'da 79 yaşında yaşamını yitirdiği duyurulan Keaton’un ölüm sebebiyle ilgili kamuoyuna herhangi bir detay sunulmadı. Usta sanatçının vefat haberi, dünyanın dört bir yanındaki sinema tutkunlarını derinden etkiledi. Diane Keaton'ın sinema dünyasına bıraktığı miras, özellikle güçlü kadın karakterleri canlandırması ve doğal oyunculuğuyla daima hatırlanacak. Sanatçının ölümünün ardından Hollywood'daki birçok ünlü isim ve kurum taziye mesajları yayınlayarak üzüntülerini dile getirdi.