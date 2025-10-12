Son Mühür- Ünlü sunucu ve oyuncu Defne Samyeli, Şişli’de kiracı olarak yaşadığı rezidansın yönetimiyle ortak giderler nedeniyle karşı karşıya geldi. Taraflar arasındaki anlaşmazlık, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’ne taşındı.

Yönetimden 94 bin liralık icra takibi

Mahkemeye ulaşan dosyaya göre site yönetimi, Samyeli’nin 94 bin 937 lira 96 kuruş tutarındaki ortak alan giderleri ile bağımsız bölüm kullanım bedelini ödemediğini ileri sürdü. Bu iddia üzerine yönetim, İstanbul 4. İcra Müdürlüğü aracılığıyla icra takibi başlattı.

Samyeli itiraz etti, süreç durdu

İcra işlemlerine itiraz eden Samyeli’nin başvurusu üzerine takip durduruldu. Ancak taraflar, arabuluculuk görüşmeleri sırasında da uzlaşmaya varamadı.

Bunun üzerine site yönetimi, “itirazın iptali” talebiyle yeniden dava açtı ve en az yüzde 20 oranında kötü niyet tazminatı (icra inkar tazminatı) istedi.

Avukatı: “Borç yok, yükümlülükler yerine getirilmedi”

Hürriyet’in haberine göre; Defne Samyeli’nin avukatı Şenay Şık, müvekkilinin site yönetimine herhangi bir borcu olmadığını savundu.

Şık, yönetimin Kat Mülkiyeti Kanunu’ndan doğan yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirterek, “Müvekkilimin hiçbir borcu bulunmamaktadır. Yönetim, kendi sorumluluklarını yerine getirmemiştir. Davanın reddini talep ediyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Taraflar mahkemede karşı karşıya gelecek

Tarafların uzlaşmaya varamaması sonrası dava süreci mahkemede devam edecek. Samyeli’nin avukatı iddiaları reddederken, site yönetimi ise alacağın tahsilini ve tazminat talebini sürdürüyor.