Son Mühür- Kanun teklifine göre, başkasına ya da kendisine haksız menfaat sağlamak amacıyla banka veya kredi kartı gibi ödeme araçlarını ya da kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden kullanılan hesap bilgilerini başkasına verenler, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak. Bu fiilin daha ağır bir suçu oluşturmaması halinde cezai yaptırım doğrudan uygulanacak.

Banka hesaplarına 3 gün askı

Bilişim sistemleri kullanılarak işlenen nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık ve kartların kötüye kullanılması gibi suçlarda ilgili banka hesabı, 3 güne kadar askıya alınabilecek.

Askıya alınan hesaplarda bulunan şüpheli varlıklara ise hâkim kararıyla el konulacak. Acil durumlarda savcının yazılı emriyle de el koyma yapılabilecek, ancak bu işlem en geç 24 saat içinde hakim onayına sunulacak.

Hesap açarken biyometrik doğrulama şartı

Elektronik ödeme kuruluşlarının, hesap açılışında fotoğraf, yüz tarama, parmak izi veya çipli kimlik kartı gibi yöntemlerle kimlik doğrulaması yapması zorunlu olacak.

Ayrıca, cep telefonu hattı aboneliklerinde de çipli kimlik kartı kullanılması şartı getirilecek.

Mobil hatları başkasına verenlere para cezası

Adına kayıtlı mobil hattı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun belirlediği sınırlamaların dışında başkasına kullandıran kişilere cumhuriyet savcıları tarafından 20 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Suçta kullanılan mobil hatların bağlantısı ise hâkim kararıyla veya savcının acil durumlarda vereceği emirle kesilecek.

İşletmecilere 300 bin liraya kadar ceza

Kesilmesi gereken mobil hatların bağlantısını kapatmayan işletmecilere, cumhuriyet savcısı tarafından 50 bin liradan 300 bin liraya kadar idari para cezası verilebilecek.