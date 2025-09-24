Türk halk müziğinin efsanevi isimlerinden, “Bozkırın Tezenesi” olarak anılan Neşet Ertaş, vefatının 13. yılında anılıyor. “Ah Yalan Dünya”, “Gönül Dağı”, “Zülüf Dökülmüş Yüze” ve “Mühür Gözlüm” gibi unutulmaz türkülere imza atan usta sanatçı, eserleri ve yorumuyla halkın gönlünde yaşamaya devam ediyor.

Sanatçının kardeşi 66 yaşındaki Ali Ertaş, ağabeyiyle paylaştığı hatıraları ve duyduğu özlemi anlattı.

“Sazını hazırlardım, yanında olurdum”

Ali Ertaş, ağabeyiyle birlikte konserlere ve düğünlere gittiğini, sahneye çıkmadan önce hazırlıklarını üstlendiğini söyledi.

“Ben Kırşehirli Muharrem Ertaş’ın oğlu, Neşet Ertaş’ın öz kardeşiyim. Onunla büyüdüm. Ağabeyim sahneye çıkarken sazını hazırlardım, ne lazımsa ben yapardım.” ifadelerini kullandı.

Konserlerin ardından çeşitli davetlere katıldıklarını belirten Ertaş, evde ve günlük yaşamda da ağabeyiyle sık sık vakit geçirdiklerini dile getirdi.

“Onunla geçirdiğim günler unutulmaz”

Ağabeyinin cömert ve insanlara karşı duyarlı bir karaktere sahip olduğunu vurgulayan Ali Ertaş, birlikte yaşadıkları anıların unutulmaz olduğunu söyledi:

“Bahçede iş yaparken bana kıyamaz, ‘Sen otur.’ derdi. Ben de ona kıyamazdım. Şimdi eve gittiğimde, ‘Burada şunu yapmıştık.’ diye hatırlıyorum ama özlemim hiç bitmiyor. O günleri unutmak mümkün değil.”

“Türküler halkın dilinden düşmüyor”

Babasından ve ağabeyinden bağlama çalmayı öğrendiğini anlatan Ali Ertaş, uzun zamandır enstrümanını eline almadığını belirtti. Ancak Neşet Ertaş’ın eserlerinin halkın hafızasında her zaman canlı kaldığını vurguladı:

“Türküleri unutulmuyor. Halk dualarını eksik etmiyor. Mezarını ziyaret etmek için sadece Kırşehir’den değil, Türkiye’nin dört bir yanından insanlar geliyor. Bu sevgi ve saygı, onun ne kadar değerli olduğunu gösteriyor.”

“Kardeşimle gurur duyuyorum”

Neşet Ertaş’ın sevenlerinin kendisine de ilgi ve saygı gösterdiğini belirten Ali Ertaş, “Ağabeyimi seven herkes bana da sevgi gösteriyor. Onunla gurur duyuyorum.” dedi.