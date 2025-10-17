Son Mühür- Son yıllarda sosyal medyada yayılan makyaj trendleri, özellikle gençler arasında kozmetik ürünlerine ilgiyi artırdı. Ancak dermatologlar ve mikrobiyologlar, bilinçsiz kullanımın tehlikelerine dikkat çekiyor.



Yapılan araştırmalara göre kadınların yüzde 70’i makyaj süngerlerini veya fırçalarını düzenli olarak temizlemiyor. Bu da bakterilerin üremesi için elverişli bir ortam oluşturuyor. Uzmanlar, maskara ve eyeliner gibi ürünlerin göz enfeksiyonlarına, fondötenlerin ise sivilce, egzama ve mantar oluşumuna yol açabileceğini belirtiyor.

Rujunuzu paylaşmayın

Dermatoloji uzmanları, küçük önlemlerin büyük farklar yaratabileceğini vurguluyor.

“Ruj ya da lip balm gibi ürünleri paylaşmak virüs bulaşma riskini artırır. Sünger, fırça ve aplikatörler haftada bir mutlaka yıkanmalıdır. Kapağı açık bırakılan ürünler ise birkaç hafta içinde bakteri yuvasına dönüşür.” ifadeleriyle durumun ciddiyetine dikkat çekiliyor.

Son kullanma tarihini göz ardı etmeyin

Uzmanlar, özellikle uzun süre makyaj çantasında bekleyen ürünlerin son kullanma tarihlerine dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatıyor. “Maskaralar açıldıktan sonra 3 ay içinde, fondöten ve pudralar ise 6 ila 12 ay arasında yenilenmelidir.” uyarısında bulunuyorlar. Tarihi geçmiş ürünlerin ciltte tahriş, kaşıntı ve enfeksiyon riskini artırdığı belirtiliyor.

Mikroplastikler ve ağır metaller de tehlike saçıyor

Yanlış saklama koşullarının yanı sıra bazı makyaj ürünlerinin içeriği de ayrı bir tehdit oluşturuyor. Uzmanlara göre, kozmetiklerde bulunan mikroplastikler, parabenler ve ağır metaller uzun süreli kullanımda cilt bariyerini zayıflatabiliyor.

Bu maddeler, alerjik reaksiyonlara, hormon dengesizliklerine ve hatta kronik cilt hastalıklarına zemin hazırlayabiliyor.

“Güzelliğin bedeli sağlık olmasın”

Dermatologlar, makyajın doğru ürünlerle ve hijyen kurallarına uygun şekilde yapılmasının önemini vurguluyor. “Güzelliğin geçici parıltısına kapılıp sağlığınızı riske atmayın. Makyaj malzemelerinizi paylaşmayın, düzenli olarak temizleyin ve kullanım süresine dikkat edin.” uyarısında bulunuyorlar.