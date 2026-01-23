Hastanelerde, ofislerde ve evlerde kullanılan bilgisayar klavyeleri üzerinde yapılan mikrobiyolojik çalışmalar, hijyen açısından çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Temizlenmeyen bir klavyenin, standart bir klozet kapağına oranla yaklaşık 400 kat daha fazla bakteri barındırdığı saptandı. Bu cihazların, modern insanın en sık temas ettiği yüzeyler arasında yer aldığı belirtildi.

Araştırmalarda, mikropların klavye tuşlarının altındaki boşluklarda deri döküntüleri ve yiyecek kırıntılarıyla beslenerek hızla çoğaldığı belirlendi. Ofis ortamında bulunan masaların ve klavyelerin, ortalama bir tuvaletten daha yüksek oranda zararlı mikroorganizma taşıdığı ortaya konuldu.

Klavye yüzeyleri bakteriler için uygun ortam oluşturuyor

Bilgisayar klavyelerinin gözenekli yapısı ve tuş aralarındaki boşluklar, toz, nem ve organik atıkların birikmesine neden oluyor. Sürekli temas halinde olan ellerden bulaşan bakterilerin, bu ortamda koloniler oluşturarak çoğaldığı kaydedildi.

Yapılan analizlerde klavyelerde; E. coli, Staphylococcus aureus ve sindirim sistemi enfeksiyonlarına yol açan çeşitli bakterilerin yoğun şekilde bulunduğu belirlendi. Özellikle ortak kullanılan bilgisayarların, enfeksiyonların yayılmasında adeta bir köprü görevi gördüğü bildirildi.

Hijyen ihmali kirlilik oranını artırıyor

Klozet kapaklarının düzenli olarak temizlenip dezenfekte edilmesine karşın, klavyelerin çoğu zaman hiç temizlenmediği ifade edildi. Bu durumun, kirlilik oranını uç noktalara taşıdığı belirtildi. Klavye başında yemek yeme alışkanlığının ise bakteri üremesini doğrudan tetiklediği vurgulandı.

Ofis çalışanlarının yılda ortalama 200 günden fazla bu yüzeylerle temas ettiği dikkate alındığında, klavye kaynaklı bulaşma riskinin ciddiyeti daha net görülüyor. Bazı enfeksiyonların “ofis hastalığı” olarak tanımlanmasının temelinde bu kirli yüzeylerin yer aldığı ifade edildi.

Doğru temizlikle risk büyük ölçüde düşüyor

Uzmanlar, klavyelerdeki mikrobiyal yükü azaltmak için haftalık periyotlarla temizlik yapılmasını öneriyor. Tuş aralarının basınçlı hava veya özel fırçalarla temizlenmesinin ardından, alkol bazlı mendillerle yapılan silme işleminin bakteri oranını yüzde 90’ın üzerinde azalttığı belirtildi.

Klavye başında yemek yememe alışkanlığının kazanılması ve düzenli el yıkamanın, bulaşma zincirini kırmada kritik öneme sahip olduğu bildirildi. Hijyen standartlarının yükseltilmesiyle, kapalı alanlardaki bulaşıcı hastalık yayılımının önemli ölçüde kontrol altına alınabileceği kaydedildi.