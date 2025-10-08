Son Mühür/Merve Turan- İzmir Büyükşehir Belediyesi, gençlerin ruh sağlığını güçlendirmek ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla “Keşif Atölyeleri” adlı yeni bir program başlattı. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen proje, gençlerin farkındalık düzeyini artırmayı ve yaşam becerilerini geliştirmeyi hedefliyor.

Düşünce hatalarını fark etmeye yönelik ilk adım

Serinin ilk buluşması “İlişkilerde Düşünce Hataları” başlığıyla gerçekleştirildi. Bilişsel-davranışçı terapi (BDT) ilkeleri doğrultusunda hazırlanan atölyede gençler, düşünce, duygu ve davranış arasındaki ilişkiyi keşfetti.

Katılımcılar, günlük yaşamda sıkça karşılaşılan bilişsel çarpıtmaları tanıyarak iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik interaktif etkinliklere katıldı. 120 dakika süren oturumda gençler, kendi deneyimleri üzerinden örnekler paylaşarak daha sağlıklı düşünme ve davranma biçimleri geliştirme fırsatı buldu.

Öz sabotaj davranışlarını dönüştürme çalışması

“Keşif Atölyeleri”nin ikinci oturumu “Öz Sabotajı Dönüştürme” temasıyla Alsancak Talâtpaşa Gençlik Merkezi’nde yapıldı. Gençler bu oturumda, kendi kendine engel olma (öz-sabotaj) davranışlarını fark etme ve dönüştürme üzerine çalışmalar yürüttü.

Program boyunca bu davranışların kökenleri ele alınarak, bireylerin daha işlevsel düşünce ve davranış kalıpları geliştirmelerine yönelik egzersizler yapıldı. Atölye sonunda katılımcıların kişisel potansiyellerini tanımaları ve yaşamlarında daha bilinçli adımlar atmaları amaçlandı.

Her hafta farklı bir tema ile devam edecek

Alanında uzman psikolog ve eğitmenler tarafından hazırlanan “Keşif Atölyeleri” serisi, pozitif psikoloji ve bilinçli farkındalık odaklı etkinliklerle gençlere yeni beceriler kazandırmayı hedefliyor. Her hafta çarşamba günü farklı bir tema ile düzenlenecek atölyeler, gençlerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik uygulamalı egzersizler içeriyor. Program hakkında detaylı bilgiye gencizmir'in sitesinden ulaşılabilecek.