İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde gerçekleştirilen geniş kapsamlı “nitelikli dolandırıcılık” operasyonunun detaylarını paylaştı.

İzmir dahil 41 ilde eş zamanlı baskın

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen operasyonlara Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin, Konya, Gaziantep ve daha birçok ilin Asayiş Şube Müdürlükleri katıldı.

Son bir ay boyunca sürdürülen teknik ve fiziki takiplerin ardından tespit edilen 271 zanlı, sabaha karşı yapılan baskınlarla gözaltına alındı.

Dolandırıcılık yöntemleri şoke etti

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin vatandaşları farklı yöntemlerle kandırdıkları belirlendi.

Buna göre suç örgütü üyelerinin;

“Yüksek kazanç” vaadiyle kripto para yatırımı yaptırdıkları, sahte altın ve ziynet eşyası satarak dolandırıcılık gerçekleştirdikleri, kamu görevlisi kimliğine bürünerek vatandaşlardan para talep ettikleri, sahte internet siteleri üzerinden araç kiralama veya yedek parça satışı yaparak insanları kandırdıkları ortaya çıktı.

Savcılıklardan geniş soruşturma

Yakalanan şüpheliler hakkında Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından ayrı ayrı soruşturmalar başlatıldı.

Soruşturmalarda suç ağının Türkiye genelinde koordineli hareket ettiği, bazı dolandırıcılık faaliyetlerinin organize şekilde yürütüldüğü değerlendiriliyor. Emniyet ekipleri, şüphelilerin elde ettikleri haksız kazançların izini sürmek amacıyla mali denetim başlattı.

Bakan Yerlikaya: “Dolandırıcılara göz açtırmayacağız”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“41 ilde nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik son bir aydır devam eden operasyonlarımızda 971 vatandaşımızı dolandırdığı tespit edilen 271 şüpheliyi yakaladık.

206’sı tutuklandı, 49’u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Şüphelilerin banka hesaplarında 5 milyar 34 milyon lira işlem hacmi bulundu. Emeği geçen tüm ekiplerimizi tebrik ediyorum.”