Son Mühür- MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Bilgilendirme Salonu’nda düzenlenen haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terörle mücadele faaliyetlerine ilişkin son bir haftalık verileri paylaşarak, sınır ötesinde ve yurt içinde operasyonların kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

Eurofighter Typhoon anlaşmasının detayları

Bakanlık, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın harekât ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla İngiltere ile yapılan Eurofighter Typhoon tedarik sözleşmesinin detaylarını paylaştı.

Açıklamada, “Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın harekat ihtiyacının karşılanması maksadıyla yeni üretim Eurofighter Typhoon uçağı, ekipman ve muhtelif mühimmatın tedariki kapsamında 27 Ekim 2025 tarihinde Birleşik Krallık Devleti ile sözleşme imzalanmıştır. Tedarik içeriğinde yer alan 20 adet yeni üretim Eurofighter Typhoon uçağı, uçaklara ait görev ekipmanları ve muhtelif mühimmatlar için proje bedeli yaklaşık 5,4 milyar İngiliz sterlinidir” ifadeleri kullanıldı.

MSB ayrıca, “Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın harekât ihtiyacının karşılanmasına yönelik Katar ve Umman’dan tedarik edilecek Eurofighter Typhoon uçakları ile ilgili çalışmalar da devam etmektedir” bilgisini paylaştı.

Her bir uçağın maliyeti açıklandı

MSB’nin açıklamasına göre, toplam proje bedeli üzerinden hesaplandığında her bir Eurofighter Typhoon’un maliyeti yaklaşık 270 milyon sterlin (310 milyon dolar) seviyesinde olacak.

Anıtkabir’e 1 milyonu aşkın ziyaretçi

Tuğamiral Aktürk, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Anıtkabir’i ziyaret edenlerin sayısını da açıkladı. Buna göre, Cumhuriyet’in 102’nci yılı dolayısıyla Anıtkabir’i 1 milyon 125 bin 311 vatandaş ziyaret etti.

MSB, yayımladığı teşekkür mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Milli Savunma Bakanlığı olarak törenler, gösteri uçuşları, liman ziyaretleri ve bando konserleri gibi yurt içinde ve dışında birçok anlamlı etkinlikle kutladığımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusuna ortak olan tüm vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Anıtkabir’i ziyaret eden 1 milyon 125 bin 311 vatandaşımıza ve yoğunluk nedeniyle ziyaret gerçekleştiremeyen tüm halkımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz.”

Eurofighter fiyat farkı tartışması

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, anlaşmanın toplam bedelinin 8 milyar sterline (yaklaşık 10,7 milyar dolar) ulaştığını belirtmişti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ise fiyat farkına dikkat çekerek, “İtalyanlar 24 Eurofighter için 6,5 milyar sterlin ödedi. Bizim aldığımız 20 uçak için 5,4 milyar sterlin ödememiz, İtalyanlara kıyasla yüzde 48 daha fazla bir bedel anlamına geliyor. Neden?” ifadelerini kullanmıştı.