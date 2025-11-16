Son Mühür- Milyonlarca çalışanı ilgilendiren önemli bir uyarı geldi. SGK uzmanları, e-Devlet’te yer alan meslek kodu bilgilerinin emeklilik sürecinde belirleyici rol oynadığını ve hatalı kodların ciddi hak kayıplarına neden olabileceğini açıkladı. Özellikle yıpranma payı olan mesleklerde bu kodların doğru girilmesi büyük önem taşıyor.

Meslek kodu emeklilik yaşını değiştirebiliyor

Uzmanlara göre çalışanların önemli bir kısmı, SGK kayıtlarında hangi meslek koduyla göründüğünü bilmiyor. Oysa bu bilgi, prim günlerinin değerlendirilmesinden yıpranma hakkına kadar pek çok süreci etkiliyor. Kodun hatalı olması durumunda, emeklilik hesabı planlanandan çok daha geç bir tarihe kayabiliyor.

“Bazı dönemlerde kodlar yanlış girilmiş olabiliyor”

Kanal D Haber’e değerlendirmelerde bulunan SGK Uzmanı Melis Elmen, meslek kodu hatalarının ileride ciddi sorunlara yol açabileceğine dikkat çekti. Elmen, “Bazı dönemlerde kodlar farklı girilmiş olabiliyor. Yıpranma payı olan mesleklerde bu detay çok kritik. Basın, gemi, madencilik gibi alanlarda çalışıyorsanız yıpranma hakkınız vardır. Ancak siz satış müdürü olduğunuz halde sistemde çaycı olarak görünüyorsanız bu ciddi bir problemdir” dedi.

Emeklilik hesabı SGK ile uyuşmayabilir

Uzmanlar, meslek kodundaki yanlışlıkların çalışanların yaptığı emeklilik hesaplamalarıyla SGK’nın yaptığı hesaplamaların uyuşmamasına neden olabileceğini belirtiyor. Bu nedenle çalışanlara, e-Devlet üzerinden hizmet dökümlerini düzenli olarak kontrol etmeleri tavsiye ediliyor.

Kod hatası tespit edilirse ne yapılmalı?

Meslek kodunda hata fark eden çalışanların önce işverenleriyle iletişime geçerek düzeltme talep etmesi gerekiyor. İşveren tarafından yapılan güncelleme sonrasında SGK kayıtları doğru hale getiriliyor ve olası hak kayıplarının önüne geçilebiliyor.