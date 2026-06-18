Son Mühür / Yağmur Daştan - Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkan Yardımcıları İbrahim Çanakçı ve Mehmet Erdoğan, İzmir’e gelerek bir dizi programa katıldı. Program kapsamında Çanakçı ve Erdoğan’a, İzmir İl Başkanı Muhammet Yılmaz, önceki il başkanı Aybar Uygur, İzmir İl Teşkilat İşleri Başkanı Ömer Sadık Sevili ve İzmir Ekonomi Politikaları Başkanı İsmail Aykan Ceran da eşlik etti.

Ziyaret kapsamında Torbalı Ticaret Odası ve DEVA Partisi Torbalı teşkilatı ile bir araya gelen Çanakçı ve Erdoğan, İzmir İhracatçılar Meclisi’ni de ziyaret ederek İzmirli ihracatçılarla buluştu. Günün sonunda DEVA Partisi İzmir İl Başkanlığı’nı ziyaret etti.

“Sıkıntıları yerinde dinliyoruz”

Partisinin İzmir İl Başkanlığı’na yaptığı ziyarette DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Çanakçı, “Sahada bulunmayı çok önemsiyoruz. Her ay düzenli olarak saha programları gerçekleştiriyoruz. Bugün 51’inci il olarak İzmir’de ziyaretlerimiz oldu; yarın Manisa programımızla beraber bu sayı 52’ye çıkacak. Her bir ile genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz ve genel merkez üyelerimizle birlikte gidiyoruz. Ziyaretlerimizde o ildeki sivil toplum kuruluşlarıyla, iş dünyasıyla, vatandaşımızla, esnafımızla, çiftçilerimizle bir araya geliyoruz. Hem vatandaşın derdini dinlemiş oluyor hem de sorunlarına bir ses olmaya gayret gösteriyor; sıkıntıları yerinde görüp çözüm önerileri üretiyoruz” ifadelerini kullandı.

Uygur’a ‘Teşekkür’ Yılmaz’a ‘Hayırlı olsun’

DEVA Partisi İzmir’de başarılı şekilde il başkanlığı görevini üstlenen Aybar Uygur’un bayrağı Muhammet Yılmaz’a devrettiğini de hatırlatan Çanakçı, “İzmir İl Teşkilatımızda bir değişim yaşandı. Aybar Bey, başarı ile yürüttüğü bu görevi Muhammet Bey’e devretti. Hem Aybar Bey’e teşekkür etmek, Muhammet Bey’e de ‘Hayırlı olsun’ demek ve teşkilat mensuplarımızla kucaklaşmak için buraya geldik. Tüm teşkilatımıza partimiz için gösterdikleri emek ve başarılarından ötürü teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

İş insanına rozet taktı

Ziyaret kapsamında partililerle de görüşen DEVA Partisi Başkan Vekili ve Genel Başkan Yardımcısı Çanakçı, iş insanı Hamza Hamkan’a da rozet taktı.