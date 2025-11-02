ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 2 Kasım 2025’te yaptığı açıklamada, Nijerya’da Hristiyanlara yönelik şiddet olaylarının endişe verici boyutlara ulaştığını söyleyerek uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı. Hegseth, “Savaş Bakanlığı harekete geçmeye hazırlanıyor. Nijerya hükümeti Hristiyanları korumak zorunda. Eğer bunu yapmazsa, bu vahşeti durdurmak için biz devreye gireriz.” ifadelerini kullandı.

Açıklamanın nedeni: Kanlı saldırılar ve hükümetin sessizliği

Hegseth’in çıkışı, Nijerya’nın Plateau ve Benue eyaletlerinde son haftalarda Hristiyan köylere yapılan silahlı baskınlarda 200’den fazla sivilin hayatını kaybetmesi üzerine geldi. Saldırılarda Boko Haram ve IŞİD bağlantılı grupların rol aldığı iddia edildi. ABD’li yetkililer, Nijerya güvenlik güçlerinin saldırılara karşı “yetersiz ve isteksiz” bir tutum sergilediğini savunuyor.

Washington kaynaklarına göre Hegseth’in açıklaması, Nijerya hükümetine açık bir uyarı niteliğinde. ABD yönetimi, insan hakları ihlalleri ve dini temelli saldırılara karşı sert adımlar atılabileceğini, gerekirse askeri ve ekonomik yaptırımların devreye sokulacağını değerlendiriyor.

“Uluslararası sessizlik kabul edilemez”

Hegseth, konuşmasında uluslararası kamuoyunun da sessizliğini eleştirerek, “Her gün inançları yüzünden öldürülen masumlar var. Bu sadece Nijerya’nın değil, insanlığın sorunudur. Gazeteciler, aktivistler ve dini liderler susturulurken biz seyirci kalamayız.” dedi.

Beyaz Saray’dan destek

ABD Başkanı Donald Trump da Hegseth’in açıklamasına destek verdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “ABD, inanç özgürlüğü için dünyada en net tutuma sahip ülkedir. Eğer Hristiyanlara yönelik katliamlar devam ederse, sessiz kalmayacağız.” ifadelerine yer verdi.

Hegseth’in çıkışı, hem Afrika’daki dini temelli şiddet olaylarına hem de Washington’un “insani müdahale” doktrinine dair yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemiş durumda. ABD Savunma Bakanlığı’nın önümüzdeki günlerde uluslararası ortaklarla istihbarat paylaşımını artırması ve bölgeye danışman ekip göndermesi bekleniyor.