Guterres, medyanın özgür işleyişinin, sadece basın çalışanları için değil tüm toplum için hayati önemde olduğunu vurguladı. “Gelin, basın özgürlüğünü savunalım, hesap verebilirliği talep edelim ve gerçeği iktidara karşı dile getirenlerin bunu korkusuzca yapabilmelerini sağlayalım.” sözleriyle, gazetecilerin cesaretini ve güvenliğini korumaya davette bulundu.

Konuşmasında, medya çalışanlarına yönelik fiziksel saldırılardan sosyal medya üzerinden yürütülen karalama kampanyalarına kadar geniş bir tehdit yelpazesinden bahsetti. Özellikle çatışma bölgelerinde görev yapan gazetecilerin “kurban” haline geldiğini belirtti.

Guterres’in açıklaması, 2 Kasım’ın “Gazetecilere Karşı Suçlarda Zafiyetin Sonu Günü” olarak anılması bağlamında yapılırken, medya özgürlüğü ve gazetecilerin korunmasına dair küresel alarmın tazelenmesine de vesile oldu.

Onun sözleriyle birlikte, gözetim teknolojilerinin artışı, devlet-özel sektör ilişkisinin değişimi ve dezenformasyonun yükselişi gibi faktörlerin, gazetecilerin hem görevlerini yapmakta hem de kendi güvenliklerini korumakta zorlandıkları bir ortam yarattığına dair uyarılar yeniden gündeme geldi.