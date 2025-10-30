Son Mühür- Süper Lig'de düdük çalan üst düzey hakemlerin de arasında bulunduğu bahis skandalında ilk somut adım Zorbay Küçük^ten geldi.

Bir dönem Malatyspor'da oynayan Feyzullah Küçük'ün oğlu olan Zorbay Küçük, savcılığa giderek kendi adına bahis hesabı açıldığını öne sürerek suç duyurusunda bulundu.

A Spor mikrofonlarına konuşan Küçük, ''Öncelikle şunu söyleyeyim. Biliyorsunuz ki hakemlik yaptığım için izinsiz açıklama yapmam yasak ama şu an çok olağanüstü durum var. Bu yüzden bu yapacağımı açıklamaya da bağlı bulunduğum kurumu anlayışla karşılar diye umuyorum.'' dedi.

Ne üye oldum, ne bahis oynadım...



''Hem kurumu korumak adına hem de kendimi korumak adına açıklama yapmak istiyorum diyen Küçük,

''Şunu çok içten ve gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki ben sadece hakemlik kariyerimi boyunca değil, hakemlik kariyerimden önce de hiçbir şekilde hiçbir bahis sitesine hiç bir spor dalımın hiçbir bahis sitesinde üye olmadım. Hiçbir bahis sitesinde hesap açmadım ve hiçbir bahis oynamadım.'' diye konuştu.

Gerçekleri ortaya çıkarmak için suç duyurusunda bulunduğunu belirten Zorbay Küçük,

''Şu anda gerçekleri ortaya çıkarmak için geldik. Gerekli işlemleri yaptık. Çok daha uzun ayrıntılı anlatmak isterim ama yapamam. Mesleğim gereği bu kadarlık yapabiliyorum'' mesajı verdi.



152 hakem hakkında disiplin süreci başlatılmıştı...



TFF Hukuk Müşavirliği, 7'si üst klasman hakem, 15'i üst klasman yardımcı hakem olmak üzere toplam 152 hakemi bahis oynadıkları gerekçesiyle disipline vermiş, PFDK'ye sevk edilen üst klasman hakemleri arasında FIFA kokartı Zorbay Küçük'ün yanı sıra Egemen Artun, Mehmet Ali Özer, Melih Kurt, Muhammed Selim Özbek, Seyfettin Alper Yılmaz ve Yunus Dursun, yer almıştı.