Aydın kamuoyunda son günlerde geniş yankı uyandıran ve medya organlarında yer bulan "hayır adı altında domuz eti dağıtıldığı" yönündeki iddialara ilişkin Aydın Valiliği’nden kapsamlı bir açıklama geldi. Valilik, söz konusu iddiaların yeni bir durumu yansıtmadığını ve toplumda yanlış bir algı oluşmaması adına detaylı bir bilgilendirme yapma ihtiyacı duyulduğunu ifade etti.

Eski iddialar yeniden gündemde

Valilik kanadından yapılan yazılı açıklamada, C.C. isimli bir şahsın 2015 yılında gerçekleştiğini öne sürdüğü olayların, basında güncelmiş gibi servis edilmesinin kamuoyunu yanılttığına dikkat çekildi. Açıklamada, ilgili şahsın Aydın halkına bir etkinlik kapsamında 500 kilogram domuz eti yedirildiğine dair söylemlerinin gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair yapılan incelemelerde; bahsi geçen iddianın kökeninin 2015 yılına dayandığı tespit edildi. Ancak dikkat çekici bir ayrıntı olarak, söz konusu takvim yılı içerisinde bu iddiayı destekleyecek hiçbir resmi şikayet ya da ihbar kaydının bulunmadığı özellikle vurgulandı.

Denetimler ve geçmişte uygulanan adli işlemler

Açıklamanın devamında, adı geçen C.C. isimli şahıs hakkında ilerleyen yıllarda gerçekleştirilen yasal süreçlere dair bilgiler paylaşıldı. 2016 yılında gelen istihbaratlar doğrultusunda Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından titiz bir çalışma yürütüldüğü belirtildi. Bu denetimler sırasında belirtilen adreslerde muhtelif miktarlarda domuz eti ele geçirildiği, yaşanan bu usulsüzlük üzerine mülki amirlik ve ilgili kurumlarca mevzuatın öngördüğü tüm idari ve adli yaptırımların eksiksiz olarak hayata geçirildiği açıklandı. Valilik, geçmişte yapılan bu müdahalelerin kayıt altında olduğunu hatırlatarak sürecin şeffaflığına işaret etti.

Halk sağlığı için tavizsiz denetim mesajı

Gıda güvenliği konusundaki hassasiyetini dile getiren Aydın Valiliği, halk sağlığının korunmasının en öncelikli görev olduğunu ifade etti. Valilik koordinesinde il genelinde yürütülen kontrol ve denetim mekanizmalarının hiçbir aksama yaşanmadan sürdüğünün altı çizildi.