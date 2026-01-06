Aydın’ın Nazilli ilçesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üyelik suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari eski polis memuru yakalandı. Yaklaşık 6 yıldır aranan hükümlünün, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındığı bildirildi.

Terörle Mücadele ekiplerinden nokta operasyon

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, örgüt üyeliği suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşen ve uzun süredir firari durumda bulunan meslekten ihraç polis E.A.’nın yakalanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Adresine baskın düzenlendi

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından hükümlünün saklandığı adres tespit edildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda E.A. gözaltına alındı. Operasyonun herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan tamamlandığı öğrenildi.

Cezaevine gönderildi

Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.A., adliyeye sevk edildi. Hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle tutuklanan eski polis, ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Mücadele kararlılıkla sürüyor

Yetkililer, terör örgütleriyle bağlantılı firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.