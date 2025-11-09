Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Sürdürülebilir İnsani Yardım ve Eğitim Vakfı işbirliğiyle yürütülen “Gölbaşı Gölü Rehabilitasyonu ve Su Sümbüllerinin Geri Dönüşümü Yoluyla Yerel Ekonomiye Katkı Projesi” kapsamında gölün yüzeyini kaplayan istilacı su sümbülleri amfibi araçlarla toplanıyor.

Kadınlar sümbülleri işleyerek gelir sağlıyor

Toplanan su sümbülleri Halk Eğitimi Merkezi’nde kadınlar tarafından temizlenip kurutuluyor ve sepet, çanta ile çeşitli dekoratif ürünlere dönüştürülüyor. Projeye katılan 30 kadın, böylece hem aile bütçesine katkı sağlıyor hem de gölün ekosisteminin korunmasına destek oluyor.

Proje çalışanlarından Ayben Açık, evine yakın bir işte sigortalı olarak çalışma imkânı bulduğunu, üç çocuğunun eğitimine katkı sağladığını söyledi. Nurcan Açık ise projenin kadınlar için ekonomik ve sosyal açıdan faydalı olduğunu belirtti.

Projenin teknik koordinatörü Halit Karagülle, su sümbüllerinin ekosisteme verdiği zararı durdurmak ve yerel halka gelir sağlamak amacıyla çalışmayı başlattıklarını ifade etti. Büyükşehir Belediyesi Çevre Temizlik Hizmetleri Şube Müdürü Melek Yılmaz da sümbüllerin geri dönüşümle ekonomiye kazandırıldığını kaydetti.