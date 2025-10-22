Hatay’da son günlerde etkili olan sağanak yağışlar şehirde yoğun su baskınlarına yol açtı. Özellikle İskenderun ve Payas ilçelerinde gece başlayan yağış, sabah saatlerinde şiddetini artırdı ve çok sayıda ev ile iş yerlerinde hasara neden oldu. Toprakkale-İskenderun Otoyolu yaşanan heyelan nedeniyle uzun süre ulaşıma kapalı kaldı. Fırtınayla birlikte bölgedeki hem araçlar hem de vatandaşlar güçlükle tahliye edildi.

Sel sırasında Payas’ta yaşayan bir kadın, akülü tekerlekli sandalyesiyle Şehit Yetkin Erşan Alt Geçidi’nde mahsur kaldı. Kadını önce çevredeki vatandaşlar fark etti ve yardım çağrısında bulundu. Ardından itfaiye ekipleri olay yerine geldi, kadını suların içinden çıkardı ve sağlık ekiplerine teslim etti. Kadın ambulansla hastaneye götürüldü. Gün boyunca farklı mahallelerde su altında kalan evlerde mahsur kalan başka vatandaşlar da botlarla kurtarıldı.

Selin Etkileri ve Kurtarma Çalışmaları

Şiddetli yağış nedeniyle Cumhuriyet Mahallesi başta olmak üzere pek çok noktada su birikintileri oluştu, insanlar evlerinde ve araçlarında mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri ve iş makinalarıyla yürütülen tahliye çalışmaları gece boyunca sürdü. Toprakkale-İskenderun Otoyolu’nda ise çamur ve su nedeniyle trafik sadece tek şeritten sağlandı ve ekiplerin yoğun müdahalesiyle yol sabaha karşı tekrar trafiğe açıldı.

Engelli Kadın Kimdir?

Akülü tekerlekli sandalyesiyle suya kapılan kadın, Payas ilçesinde ikamet ediyor. Olay anında alt geçitte mahsur kaldı. Kimlik bilgileriyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kurtarılan kadın olay yerinde ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü ve sağlık durumu kontrol altına alındı.

Hatay’ın Payas ilçesinde yaşanan sel sırasında akülü tekerlekli sandalyesiyle alt geçitte mahsur kalan engelli kadının kimliği henüz açıklanmadı. Şiddetli yağışın ardından suyla dolan Şehit Yetkin Erşan Alt Geçidi’nde meydana gelen olayda, kadın çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin ortak müdahalesiyle kurtarıldı. Ekipler kadını ambulansla hastaneye taşıdı, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Meteorolojik ve Teknik Bilgiler

Hatay genelinde son 24 saatte metrekareye ortalama 44 mm yağış düştü. Şiddetli yağışlar nedeniyle Acil Durum Ekipleri ve Karayolları personeli şehir genelinde 25 ayrı noktada müdahale yaptı. İskenderun’da gün içinde kısa süreli bir hortum da oluştu. Bölgede su tahliye ve temizlik çalışmaları aralıksız sürdü. Selin etkisiyle 100’den fazla evde ve 50 civarında iş yerinde hasar oluştu. Şehrin ulaşımı ise kontrol altında ve ekipler çalışmalarını sürdürüyor.