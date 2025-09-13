Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bir kuaföre gelen kadın, yaklaşık 5 bin TL’lik işlem yaptırdıktan sonra "sigara içmeye çıkıyorum" diyerek dükkândan ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. Dolandırıldığını fark eden işletme sahibi, yaşanan olayı "zorumuza gitti" sözleriyle anlattı.

5 Saatlik İşlem Sonunda Bahane Uydurup Kaçtı

Olay, Dörtyol ilçesi Sanayi Mahallesi’nde bulunan Sinan Kutlusoy’a ait kuaför salonunda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 5 gün önce öğle saatlerinde salona gelen bir kadın müşteri, saç boyama, manikür, pedikür gibi çeşitli işlemler yaptırdı. İşlemler yaklaşık beş saat sürdü. Akşam saat 19.00 sularında, "sigara içmeye çıkıyorum" bahanesiyle dışarı çıkan kadın, bir daha geri dönmedi.

Ne Ödeme Yaptı Ne de Geri Döndü

Kadının uzun süre gelmemesi üzerine durumu fark eden kuaför Sinan Kutlusoy, yaşadıklarının bir dolandırıcılık olduğunu anladı. Kadın ne ödeme yaptı ne de işletmeyi arayarak bir açıklamada bulundu. Olayın ardından başka esnaflarla konuşan Kutlusoy, benzer şekilde dolandırılan birçok kişi olduğunu öğrendi.

“Depremden Sonra Hayata Tutunmaya Çalışıyoruz”

Aslen Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde yaşayan ve depremde hem evini hem iş yerini kaybeden Kutlusoy, yaşadığı mağduriyetin kendisini daha da üzdüğünü belirtti. Konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Biz Kahramanmaraş Pazarcık’ta yaşıyorduk. Deprem sonrası buraya göç etmek zorunda kaldık. Evimiz yıkıldı, iş yerimiz yıkıldı. Dörtyol’da yeni iş yerimizi kurduk ve hayata tutunmaya çalışıyoruz."

"Kahvesini, Çayını Eksik Etmedik"

Kutlusoy, yaşadığı hayal kırıklığını şu sözlerle anlattı:

"Hanımefendi saat iki gibi geldi, işlemler akşam yedi gibi bitti. Son işlem sırasında ‘sigara içip geleceğim’ bahanesiyle dışarı çıktı ve geri dönmedi. Biz yine de bekledik, belki acil işi çıktı diye düşündük ama üç gündür gelmedi. Toplamda yaklaşık 5 bin TL’lik hizmet yapıldı. Zorumuza gitti çünkü birkaç kişi uğraştı. Üstelik ilk müşterimizdi, memnun olsun diye arkadaşlar kahvesini çayını da eksik etmedi. En sonunda da çekip gitti."

“Şikayetçi Olmayı Düşünmüyorum, Utanması Yeter”

Kutlusoy, yaşanan olay sonrası hukuki bir adım atmayacağını belirterek, söz konusu kadının pişmanlık duymasını umut ettiğini söyledi:

"Şikayetçi olmayı düşünmüyorum. Yalnızca bu görüntüleri görüp utansa, yüzü kızarıp bu yaptıklarını bıraksa yeter."