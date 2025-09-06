Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana gelen kazada, dönüş yapmakta olan bir beton mikseri, önünde seyreden motosikleti ezdi. Motosiklet sürücüsü ise saniyelerle ifade edilen bir refleksle araçtan atlayarak canını kurtardı. Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Antakya'nın Akevler Mahallesi'nde yaşandı. Dönüş yapan beton mikseri, aynı yönde ilerleyen motosikleti fark etmeyerek aracın altına aldı. Motosiklet sürücüsü, olay anında motosikletten atlayarak ezilmekten kıl payı kurtuldu. Kazada sürücü herhangi bir yara almazken, motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde, beton mikserinin motosikleti ezdiği, sürücünün ise refleksle kendini aracın önünden attığı anlar net bir şekilde görüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.