Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi olan haşlanmış yumurta, çoğu zaman soyma aşamasında can sıkıcı bir sorunla karşı karşıya bırakıyor. Kabuğun yumurta beyazına yapışması nedeniyle ortaya hem görüntü hem de lezzet açısından istenmeyen sonuçlar çıkabiliyor. Oysa mutfakta sıkça önerilen sirke, karbonat ya da tuz gibi ek malzemelere ihtiyaç duymadan uygulanabilecek basit bir yöntem, bu sorunu büyük ölçüde azaltabiliyor.

Bu yöntem, haşlanan yumurtanın kabuğunu suyun içinde soymaya dayanıyor. Amaç, kabuk ile yumurta beyazı arasındaki ince zarın su yardımıyla gevşemesini sağlamak. Böylece kabuk daha kolay ayrılıyor ve yumurtanın yüzeyi daha pürüzsüz kalabiliyor. Özellikle sunuma önem verenler için pratik bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Uzmanlar, yumurtanın tazeliği ve haşlama süresinin de soyulabilirliği etkilediğini hatırlatıyor. Su altında soyma tekniği tek başına her yumurtada aynı sonucu garanti etmese de, doğru haşlama ve hızlı soğutma ile birlikte uygulandığında başarılı sonuç verme ihtimali artıyor.

Su Altında Yumurta Soyma Yöntemi Nasıl Uygulanıyor?

Haşlanmış yumurtanın kabuğunun altında, beyaza yapışabilen ince bir zar bulunur. Yumurtayı suyun içinde çatlatıp soymaya başladığınızda, çatlaklardan giren su bu zarın kabuktan ayrılmasına yardımcı olabilir. Böylece kabuk daha az direnç gösterir ve yumurtanın yüzeyinde kopmaların oluşma ihtimali azalır.

Bununla birlikte, yumurtanın tazeliği önemli bir etkendir. Çok taze yumurtalar, kullanılan yöntem ne olursa olsun daha zor soyulabilir. En iyi sonuç için haşlama süresi ve ardından yapılan soğutma işlemi de dikkatle uygulanmalıdır.