Ünlü oryantal Asena’nın özel hayatı son aylarda magazin gündeminde yeniden yer aldı. Sahneleri bıraktıktan sonra Almanya’ya yerleşen Asena, 2017 yılında işletmeci Hasan Dere ile evlenerek yeni bir yaşam kurmuştu. Çiftin evliliği ve daha sonraki süreçleri merak konusu oldu. Asena ve Hasan Dere’nin hem iş hem özel hayatlarındaki gelişmeler sektörde sıkça konuşulan başlıklardan biri olarak öne çıktı.

Hasan Dere kimdir, ne iş yapıyor?

Hasan Dere, 1973 yılında Almanya’nın Dortmund şehrinde doğdu. Erken yaşlarda iş hayatına atılan Dere, Yunanistan’da edindiği tecrübelerle eğlence ve restoran sektörüne yöneldi. Almanya’da, hem Türkler hem de yabancılar için hizmet veren restoran ve balo salonu açtı. Bu mekânlarda pek çok ünlü ismi ağırlayan Hasan Dere, eğlence dünyasında tanınan bir isim oldu. Daha sonra İstanbul’da yeni işletme adımları atarak iki ülke arasında yaşamını sürdürmeye başladı.

Dere’nin iş hayatı restoran ve balo salonu işletmeciliğiyle şekillendi. Avrupa’daki girişimleri sayesinde eğlence sektöründe bilinen ve saygı duyulan bir profesyonel olarak anılıyor. Asena ile evliliği sonrası iş temposunu biraz düşürüp özel hayatına daha fazla zaman ayırmaya başladığı biliniyor.

Boşanma iddiaları doğru mu?

Asena ve Hasan Dere, 2017’de evlendikten sonra magazin dünyasında sıkça konuşulmuştu. Son dönemde, çiftin sekiz yıllık evliliklerini sessiz sedasız noktaladığı ortaya çıktı. Asena’nın tek celsede boşandığı, ayrılık sürecinde hiçbir nafaka ve tazminat talebinde bulunmadığı öğrenildi. Boşanmanın ardından Asena’nın yeniden sahnelere dönmek istediği kulislerde sıkça dile getirildi.

Boşanma sebebine ilişkin net bir açıklama yapılmasa da magazin kulislerinde ayrılığın ihanet iddiaları nedeniyle gerçekleştiği konuşuluyor. Uzun süredir gözlerden uzak yaşayan çiftin ayrılığı, Türk magazin basınında geniş yer buldu. Asena’nın Almanya’daki yaşamına tek başına devam edeceği ve sahne kariyerine yeniden odaklanacağı tahmin ediliyor.

Sonuç olarak, Asena ve Hasan Dere’nin evliliği 2025’in Eylül ayında tek celsede sona erdi ve çift birbirinden sessiz şekilde ayrıldı. Başarılı işletmeci kimliğiyle tanınan Hasan Dere, iş dünyasındaki faaliyetlerini sürdürüyor. Asena ise yeniden sahneye çıkma planlarıyla gündeme gelmeye başladı.