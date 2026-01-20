Son Mühür- Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen hain saldırı, devletin en üst kademelerinden sert bir karşılık buldu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Suriye tarafındaki terör örgütü YPG yandaşlarınca gerçekleştirilen eylemi, doğrudan milletin huzuruna ve Türkiye’nin terörle mücadele azmine yönelik açık bir provokasyon olarak nitelendirdi. Duran, kutsal değerlere yönelik bu tür alçak girişimlerin Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenliğini sarsamayacağını vurguladı.

"Karanlık odaklar Türkiye’nin hedeflerini sabote edemez"

Yapılan açıklamada, bu saldırının tesadüfi bir olay olmadığına ve "terörsüz Türkiye" vizyonunu engellemeye çalışan yapıların bir parçası olduğuna dikkat çekildi. İletişim Başkanı Duran, Türkiye’nin güvenliğine kasteden her türlü tehdidin en kararlı şekilde cevaplanacağını ifade ederek, karanlık odakların bu tür girişimlerle devletin kararlılığını zayıflatamayacağını belirtti. Bu eylemlerin, milletin sarsılmaz birlik ve beraberliğini daha da güçlendirmekten başka bir sonuç doğurmayacağının altı çizildi.

Adli ve idari süreçler başlatıldı

Sınırın ötesinden yöneltilen bu çirkin saldırı sonrası devletin ilgili tüm kurumları en üst düzeyde teyakkuza geçti. Olayın hemen ardından kapsamlı bir soruşturma sürecinin başlatıldığını duyuran Burhanettin Duran, faillerin ve bu provokasyonun arkasındaki organizasyonların tespit edilmesi için çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü bildirdi. Hain teşebbüsün sorumlularına karşı hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde gerekli tüm yaptırımların gecikmeksizin uygulanacağı kamuoyuna ilan edildi.

Milli mukaddesata uzanan ellere karşı kararlılık mesajı

İletişim Başkanı Duran, Türkiye Cumhuriyeti’nin mukaddesatına el uzatanların mutlaka hesap vereceğini belirterek mesajını netleştirdi. Hiçbir saldırının cezasız kalmayacağı ilkesiyle hareket edildiğini hatırlatan Duran, bölgedeki terör unsurlarına ve destekçilerine karşı yürütülen mücadelenin hiçbir taviz verilmeden süreceğini ifade etti. Bu provokatif eylemin, Türkiye’nin bölgesel barış ve terörle mücadele stratejisini değiştirmeyeceği, aksine bu konudaki milli mutabakatı perçinleyeceği vurgulandı.