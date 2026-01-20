Son Mühür / İzmir’in Çeşme ilçesinde ‘otel’ olarak hayata geçeceği duyurulan ancak tanıtım görsellerinde ‘villa-rezidans’ konseptiyle tepkileri üzerine çeken “360 Çeşme Otel” projesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kararını duyurdu. Demirbaş Yapı ile Hanesel Yapı ortaklığında hayata geçirilmesi planlanan proje, Çeşme’nin Cumhuriyet Mahallesi’nde 7905 ada 1 parselde yer alan 48 bin 750 metrekarelik alanda inşa edilecek. Toplam yatırım bedeli 1 milyar 543 milyon 554 bin 204 TL olarak açıklanan proje için bakanlık ‘ÇED Olumlu’ kararı verdi.

440 oda 800 yatak kapasiteli

Başlangıçta daha sınırlı ölçekte planlanan projeye ilişkin, “ÇED Yönetmeliği eşik değerinin altında kaldığı” yönünde görüş alındığı ancak yapılan revizyonlarla birlikte proje kapsamının genişletildiği ÇED dosyasında yer aldı. Revizyon sonrası projede toplam 440 oda ve 880 yatak kapasitesi öngörüldü. Tesisin, 5 yıldızlı termal otel statüsünde faaliyet göstermesi planlanıyor. Proje kapsamında apart odalar, süit ve standart odaların yanı sıra engelli odaları da yer alacak. Kür merkezi, spor salonu, sauna, masaj üniteleri, Türk hamamı, kaplıca, kuaförler, konferans ve toplantı salonları, restoranlar, açık yüzme havuzu, spor sahaları ile açık ve kapalı otoparklar da projeye dahil edildi.

En yakın konut 50 metre mesafede

Proje alanının, koruma amaçlı imar planlarında Turistik Tesis Alanı olarak belirlendiği ve Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı sınırları içinde kaldığı bildirildi. Buna karşın alanın çevresinde yazlık siteler, rezidanslar ve mevcut turizm tesislerinin bulunması, projeye ilişkin yoğunluk tartışmalarını da beraberinde getirdi. Proje sahasına en yakın konutun yaklaşık 50 metre mesafede olduğu belirtildi.

‘Tikveşli’ markasının da sahipleri…

“360 Çeşme Otel” projesi, Demirbaş Yapı ile Hanesel Yapı’nın ortak yatırımı olarak kayıtlara geçti. Demirbaş Yapı’nın kurucusu Recai Demirbaş’ın, Tikveşli markasının da kurucu ortakları arasında yer aldığı biliniyor. Hanesel Yapı’nın ortakları arasında ise Selimoğlu ailesi üyeleri bulunuyor. İki şirketin “360” ismiyle farklı projelerde de birlikte hareket ettiği ifade ediliyor. Bakanlık tarafından verilen ÇED Olumlu kararının ardından, projenin hayata geçirilebilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması gerektiği hatırlatıldı.

Kent Konseyi’nden tepki: Açıkça bir hülle!

Projeyle ilgili Çeşme Kent Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Güler, Son Mühür’e konuştu. Güler, “Çok sıkıntılı bir proje. Biz itiraz da ettik, askıya çıktı. İtirazımız da kabul olmadı. İçler acısı durum. ÇED süreci içinde inşaatı kaçak olarak devam ettirilen bir yer. Önce ÇED’in sonucunu beklemeniz gerekir. Bunu yetkililere de bildirdik fakat ne yazık ki dikkate alınmadı. Çeşme’nin her yerinde şu anda bu projenin ilanları asılı. ‘Konut’ yapılıyor ve otel lisansı altında pazarlanıyor. Otel ile hiçbir ilgisi yok. Normalde Çeşme’de konut imar yüksekliği maksimum iki kat. Halbuki bu yapılar iki kattan çok daha fazla. Kesinlikle otel değil. Bakanlığın çıkardığı kararname ile otel kılıfı altında rezidans yapılmasını yasaklamıştı. Mevcut yapılara da çok yakın. Orada 18 site var, o sitelerin rüzgarını kesip temel altyapısını değiştirecek 20 metre yüksekliğinde beton ve toprak dolgu yapıldı. Orayı bambaşka bir coğrafya haline soktu ve buradaki insanlar nefes alamaz hale geldi. İnşaat şu anda yüzde 70 gibi bitti, konut satış ofisleri de var. Kendileriyle konuştuğumuzda ‘Otel yapacağız’ dediler. Açılmamış otelin 1 sene ilanı mı yapılır? Bu açıkça bir hülle, devlet kandırılıyor ve konut satışı yapılıyor” dedi.

“Hukuki mücadelemize devam edeceğiz”

Dalyan bölgesindeki altyapı sorunlarına da dikkati çeken Güler, “Bu kadar yoğun yapılaşmada çıkacak atıkların ne olacağı henüz belli değil. Çünkü bölgede kanalizasyon yok. Foseptiği atacak yer de yok Çeşme’de. Bölgede ciddi bir çevre tahribatı da olacak. Biz hukuki mücadelemize devam edeceğiz. Tüm resmi makamlara buranın bir otel olmadığını, konut satışı yapıldığını bildireceğiz. Otele çevirmeleri için firmayı zorlayacağız. Otel ve arıtma tesisi yapılırsa sorun yok” diye konuştu.