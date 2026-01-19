Transfer haberleriyle gündemden düşmeyen Noa Lang hakkında merak edilenlerin ardı arkası kesilmiyor. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Galatasaray, Napoli ile kiralama + satın alma opsiyonu üzerinden anlaştı. Peki Noa Lang'ın babası Fenerbahçe'ye gol attı mı? Galatasaray'a karşı oynadı mı? İşte tüm detaylar...

Noa Lang'ın babası kimdir?

Hollandalı yıldız futbolcu Noa Lang'ın biyolojik babası Jeffrey Lang, annesi ise Manon de Vries. Noa Lang çocukluk yıllarının önemli bir bölümünü annesi ve üvey babasıyla birlikte geçirdi. Bu süreç, onun hem kişisel hem de futbol kariyerinde belirleyici bir rol oynadı.

Noa Lang'ın üvey babası kimdir?

Noa Lang'ın futbol dünyasında daha çok bilinen baba figürü ise üvey babası Nourdin Boukhari. Fas asıllı eski profesyonel futbolcu olan Boukhari, 1980 doğumlu.

Nourdin Boukhari'nin futbol kariyeri

Bilgi Detay Doğum Yılı 1980 Milliyeti Fas asıllı Hollandalı Pozisyonu Orta saha Oynadığı Takımlar Ajax, NAC Breda, Kasımpaşa Türkiye Kariyeri 2009-2010 (Kasımpaşa)

Boukhari, futbolculuk kariyeri boyunca Ajax ve NAC Breda gibi Hollanda Eredivisie ekiplerinde forma giydi. 2009-2010 sezonunda Türkiye'ye transfer olarak Kasımpaşa kadrosuna katıldı.

Noa Lang'ın üvey babası Fenerbahçe'ye gol attı mı?

Evet. Nourdin Boukhari, Kasımpaşa formasıyla Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı gol attı. Bu gol, Boukhari'nin Türkiye kariyerinde en çok hatırlanan anlardan biri olarak öne çıkıyor.

Noa Lang'ın üvey babası Galatasaray'a karşı oynadı mı?

Nourdin Boukhari, Galatasaray'a karşı yalnızca bir resmi maçta forma giydi. 2009 yılında oynanan ve Kasımpaşa'nın 1-3 mağlup olduğu karşılaşmada Boukhari, maçın son 25 dakikasında oyuna girdi.

Galatasaray, ilk yarıyı 1-0 geride kapattı ancak ikinci yarıda oyuna giren Nonda'nın attığı 3 golle maçı çevirdi.

Noa Lang Beşiktaş altyapısında oynadı mı?

Evet, ancak kısa süreli. Noa Lang'ın kariyerinde pek bilinmeyen ama dikkat çeken detaylardan biri de Türkiye'de futbol oynaması.

2009 yılında, henüz 10 yaşındayken, üvey babası Nourdin Boukhari Kasımpaşa'da forma giyerken Noa Lang kısa bir süreliğine Beşiktaş altyapısına kaydoldu. Ailenin Türkiye'ye geldiği dönemde çocuğun futboldan uzak kalmaması için Beşiktaş altyapısı tercih edildi.

Bu altyapı serüveni uzun sürmedi. Ailesinin yeniden Hollanda'ya dönmesiyle birlikte Beşiktaş'taki eğitimi yarım kaldı. Ancak bu kısa dönem, Noa Lang'ın futbol yolculuğunda nadir rastlanan bir "Türk izi" olarak yerini aldı.

Noa Lang kimdir?

Bilgi Detay Tam Adı Noa Noëll Lang Doğum Tarihi 17 Haziran 1999 Doğum Yeri Capelle aan den IJssel, Hollanda Yaşı 26 Pozisyonu Sol kanat, forvet Boyu 170 cm Mevcut Takımı Napoli (Serie A) Milli Takımı Hollanda Forma Numarası 70

Noa Lang, forvet ve kanat pozisyonlarında görev yapan Hollandalı milli futbolcu. Hücum hattındaki yaratıcılığı, bire birdeki etkili oyunu ve yüksek teknik kapasitesiyle tanınıyor.

Noa Lang kariyer özeti

Kulüp kariyeri

Jong Ajax (2017-2019): Profesyonel kariyerine başladı

Profesyonel kariyerine başladı Ajax A Takımı (2019-2020): İlk lig maçında hat-trick yapan ilk Ajax oyuncusu oldu (60 yıl sonra)

İlk lig maçında hat-trick yapan ilk Ajax oyuncusu oldu (60 yıl sonra) Twente (Kiralık): Gelişimini sürdürdü

Gelişimini sürdürdü Club Brugge (2020-2023): Belçika'da şampiyonluklar yaşadı, Avrupa kupalarında boy gösterdi

Belçika'da şampiyonluklar yaşadı, Avrupa kupalarında boy gösterdi PSV Eindhoven (2023-2025): 15 milyon Euro'ya transfer oldu, Eredivisie şampiyonluğu kazandı

15 milyon Euro'ya transfer oldu, Eredivisie şampiyonluğu kazandı Napoli (2025-): 25 milyon Euro'ya Serie A'ya transfer oldu

Milli takım kariyeri

Hollanda A Milli Takımı: 13 maç, 2 gol

13 maç, 2 gol 2022 FIFA Dünya Kupası kadrosunda yer aldı

Galatasaray transfer detayları

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Galatasaray, Noa Lang transferinde önemli aşama kaydetti:

Transfer şekli: Kiralık + satın alma opsiyonu

Kiralık + satın alma opsiyonu Kiralama bedeli: Yaklaşık 2 milyon Euro

Yaklaşık 2 milyon Euro Toplam paket: 30 milyon Euro'nun üzerinde

30 milyon Euro'nun üzerinde Oyuncu ile anlaşma: Sağlandı

Sağlandı Napoli ile anlaşma: Büyük ölçüde sağlandı

Galatasaray taraftarlarının transfer beklentisi ve yönetime gösterdiği tepkiler üzerine kulüp yönetimi, Noa Lang transferini hızlandırdı.