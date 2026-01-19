Transfer haberleriyle gündemden düşmeyen Noa Lang hakkında merak edilenlerin ardı arkası kesilmiyor. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Galatasaray, Napoli ile kiralama + satın alma opsiyonu üzerinden anlaştı. Peki Noa Lang'ın babası Fenerbahçe'ye gol attı mı? Galatasaray'a karşı oynadı mı? İşte tüm detaylar...
Noa Lang'ın babası kimdir?
Hollandalı yıldız futbolcu Noa Lang'ın biyolojik babası Jeffrey Lang, annesi ise Manon de Vries. Noa Lang çocukluk yıllarının önemli bir bölümünü annesi ve üvey babasıyla birlikte geçirdi. Bu süreç, onun hem kişisel hem de futbol kariyerinde belirleyici bir rol oynadı.
Noa Lang'ın üvey babası kimdir?
Noa Lang'ın futbol dünyasında daha çok bilinen baba figürü ise üvey babası Nourdin Boukhari. Fas asıllı eski profesyonel futbolcu olan Boukhari, 1980 doğumlu.
Nourdin Boukhari'nin futbol kariyeri
|Bilgi
|Detay
|Doğum Yılı
|1980
|Milliyeti
|Fas asıllı Hollandalı
|Pozisyonu
|Orta saha
|Oynadığı Takımlar
|Ajax, NAC Breda, Kasımpaşa
|Türkiye Kariyeri
|2009-2010 (Kasımpaşa)
Boukhari, futbolculuk kariyeri boyunca Ajax ve NAC Breda gibi Hollanda Eredivisie ekiplerinde forma giydi. 2009-2010 sezonunda Türkiye'ye transfer olarak Kasımpaşa kadrosuna katıldı.
Noa Lang'ın üvey babası Fenerbahçe'ye gol attı mı?
Evet. Nourdin Boukhari, Kasımpaşa formasıyla Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı gol attı. Bu gol, Boukhari'nin Türkiye kariyerinde en çok hatırlanan anlardan biri olarak öne çıkıyor.
Noa Lang'ın üvey babası Galatasaray'a karşı oynadı mı?
Nourdin Boukhari, Galatasaray'a karşı yalnızca bir resmi maçta forma giydi. 2009 yılında oynanan ve Kasımpaşa'nın 1-3 mağlup olduğu karşılaşmada Boukhari, maçın son 25 dakikasında oyuna girdi.
Galatasaray, ilk yarıyı 1-0 geride kapattı ancak ikinci yarıda oyuna giren Nonda'nın attığı 3 golle maçı çevirdi.
Noa Lang Beşiktaş altyapısında oynadı mı?
Evet, ancak kısa süreli. Noa Lang'ın kariyerinde pek bilinmeyen ama dikkat çeken detaylardan biri de Türkiye'de futbol oynaması.
2009 yılında, henüz 10 yaşındayken, üvey babası Nourdin Boukhari Kasımpaşa'da forma giyerken Noa Lang kısa bir süreliğine Beşiktaş altyapısına kaydoldu. Ailenin Türkiye'ye geldiği dönemde çocuğun futboldan uzak kalmaması için Beşiktaş altyapısı tercih edildi.
Bu altyapı serüveni uzun sürmedi. Ailesinin yeniden Hollanda'ya dönmesiyle birlikte Beşiktaş'taki eğitimi yarım kaldı. Ancak bu kısa dönem, Noa Lang'ın futbol yolculuğunda nadir rastlanan bir "Türk izi" olarak yerini aldı.
Noa Lang kimdir?
|Bilgi
|Detay
|Tam Adı
|Noa Noëll Lang
|Doğum Tarihi
|17 Haziran 1999
|Doğum Yeri
|Capelle aan den IJssel, Hollanda
|Yaşı
|26
|Pozisyonu
|Sol kanat, forvet
|Boyu
|170 cm
|Mevcut Takımı
|Napoli (Serie A)
|Milli Takımı
|Hollanda
|Forma Numarası
|70
Noa Lang, forvet ve kanat pozisyonlarında görev yapan Hollandalı milli futbolcu. Hücum hattındaki yaratıcılığı, bire birdeki etkili oyunu ve yüksek teknik kapasitesiyle tanınıyor.
Noa Lang kariyer özeti
Kulüp kariyeri
- Jong Ajax (2017-2019): Profesyonel kariyerine başladı
- Ajax A Takımı (2019-2020): İlk lig maçında hat-trick yapan ilk Ajax oyuncusu oldu (60 yıl sonra)
- Twente (Kiralık): Gelişimini sürdürdü
- Club Brugge (2020-2023): Belçika'da şampiyonluklar yaşadı, Avrupa kupalarında boy gösterdi
- PSV Eindhoven (2023-2025): 15 milyon Euro'ya transfer oldu, Eredivisie şampiyonluğu kazandı
- Napoli (2025-): 25 milyon Euro'ya Serie A'ya transfer oldu
Milli takım kariyeri
- Hollanda A Milli Takımı: 13 maç, 2 gol
- 2022 FIFA Dünya Kupası kadrosunda yer aldı
Galatasaray transfer detayları
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Galatasaray, Noa Lang transferinde önemli aşama kaydetti:
- Transfer şekli: Kiralık + satın alma opsiyonu
- Kiralama bedeli: Yaklaşık 2 milyon Euro
- Toplam paket: 30 milyon Euro'nun üzerinde
- Oyuncu ile anlaşma: Sağlandı
- Napoli ile anlaşma: Büyük ölçüde sağlandı
Galatasaray taraftarlarının transfer beklentisi ve yönetime gösterdiği tepkiler üzerine kulüp yönetimi, Noa Lang transferini hızlandırdı.