TFF 3. Lig 4. Grup’ta mücadele eden Karşıyaka, hafta sonu şampiyonluk yarışındaki en önemli rakiplerinden Belediye Kütahyaspor’u konuk etti. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrılan yeşil-kırmızılı ekip, zirve yolunda kritik bir darbe aldı. Bu sonucun ardından lider Kütahyaspor ile Karşıyaka arasındaki puan farkı 7’ye yükseldi.

“Oyun ve mücadelede üstündük”

Karşıyaka Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, karşılaşma ve kulübün mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerini kulübün resmi kanalları üzerinden yazılı açıklama ile paylaştı. Mağlubiyetin büyük üzüntü yarattığını belirten Basatemür, şu ifadeleri kullandı: “Maçta hem oyun hem mücadele olarak daha iyi bir Karşıyaka vardı. Ancak futbolda gol bulamadığınızda bunların karşılığı olmuyor. Oyuncularımız sahada ellerinden geleni yaptı, taraftarımız da tribünde fazlasını ortaya koydu. Gelen herkese teşekkür ediyoruz. Onları mutlu edemediğimiz için ayrıca üzgünüz. Kısa bir değerlendirme yapıp yolumuza devam edeceğiz.”

“Maddi şartlar transferde önümüze set çekti”

Sezon başında şartları bilerek göreve geldiklerini vurgulayan Basatemür, devre arası transfer sürecine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu: “Sezona başlarken bütçemizin ve şartlarımızın ne olduğu belliydi. Hiçbir zaman bundan şikâyet etmedik. Sezon başında iyi bir kadro kurduk ve lige iyi başladık. Ancak hiç beklemediğimiz bir gelişmeyle, bahisten dolayı kadromuz eksildi. Buna rağmen bahane üretmeden mücadeleyi sürdürdük. Devre arası transfer döneminde birçok oyuncu ile görüştük fakat maddi şartlar nedeniyle büyük bölümü gerçekleşmedi. Buna rağmen bütçemize uygun, katkı sağlayacağına inandığımız oyuncuları kadromuza kattık ve bundan memnunuz.”

“Yeni gelenlere yapılan eleştiriler haksız”

Yeni transferlere yönelik eleştirilere de değinen deneyimli teknik adam, camiaya birlik çağrısı yaptı: “İyi oynanan bir maçtan sonra, yeni gelen oyuncularımıza yönelik çok gereksiz ve haksız eleştiriler yapıldı. İlk maçlarına çıkmalarına rağmen birkaç hata dışında iyi bir performans ortaya koydular. Onlara destek verilmesi gerekir.”

Üç ana hedef vurgusu

Devre arasında ayrılan futbolcularla karşılıklı anlayış çerçevesinde yolların ayrıldığını belirten Basatemür, sezon başında konulan üç ana hedefi de kamuoyuyla paylaştı: “Yeterli süre alamayan oyuncuların ayrılması futbolun doğal bir parçası. Hepsine emekleri için teşekkür ettik. Sayısal olarak etkilenmiş olabiliriz ama oyun olarak bizi geriye götüren bir tablo oluşmadı. Sezon başında üç temel hedef koyduk.

Birincisi, kulübü borçlandırmadan, transfer yasağı riski oluşturmadan ilerlemek.

İkincisi, altyapıdan ve çevreden oyunculara fırsat vererek hem sportif hem ekonomik kaynak üretmek.

Üçüncüsü ise bu ligden kurtulmak.”

“En çok biz üzüldük, en çok biz sevineceğiz”

Basatemür açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Bu üç hedef de hâlâ önümüzde duruyor. Sezon sonunda hepsinin gerçekleştiğini hep birlikte göreceğiz. Bu mağlubiyete en çok biz üzüldük. Ama başarı geldiğinde de en çok biz sevineceğiz.”