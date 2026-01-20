Son Mühür - Başarıdan büyük mutluluk duyduklarını belirten Yönetmen Doğan, “Kovan’ın uluslararası alanda karşılık bulması bizim için çok değerli” ifadelerini kullandı.

11 festival, çok sayıda ödül

Öldürmek için üretilmiş bir mermi kovanının sanatsal bir ifadeye dönüşme sürecini konu alan filmin kurgusu Ocak 2025’te tamamlandı. “Kovan”, bugüne kadar 11 festivale katıldı; 1 yarı finalistlik, 2 finalistlik, 1 onur ödülü ve 1 en iyi kısa film ödülü kazandı. Film, 10 festivalde resmi seçki kapsamında izleyiciyle buluştu. Filmin set ekibinde öğrenciler gönüllü olarak görev aldı. Kurgusu dünyaca ünlü editör Niko tarafından yapıldı, renk düzenlemesi ise Hollywood’da çalışan Luke Yalva imzası taşıdı.

“Şiddeti göstermeden, bıraktığı izleri anlattım”

Bireysel silahlanmanın toplumsal sonuçlarına dikkat çeken Yönetmen İbrahim Tarkan Doğan, filmle ilgili şu değerlendirmede bulundu: “Bireysel silahlanma, her gün daha fazla insanın yaşamını yitirmesine neden olan en yakıcı sorunlardan biri. Özellikle kadın cinayetleri bağlamında derin ve onarılamaz yaralar açıyor. Bu yok edilen hayatların, parçalanan ailelerin ve yalnızlaşan bireylerin görünür kılınmasının çok önemli olduğuna inanıyorum.

Kovan, Deniz’in hikâyesi üzerinden bu sorunu tartışmaya açıyor. Filmde şiddeti doğrudan göstermeden, şiddetin bıraktığı izleri ve yarattığı boşluğu anlatmayı tercih ettim. Deniz’in annesinin öldürülmesinin ardından yaşadığı eksikliği, boş kovanları sanatsal bir ifadeye dönüştürerek anlatması, filmin duygusal merkezini oluşturuyor. Bu yaklaşımın izleyicide empati ve yüzleşme alanı açmasını istedim.”

Yönetmen İbrahim Tarkan Doğan kimdir?

1979 yılında Mersin’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Mersin’de tamamladı. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-TV-Sinema, yüksek lisansını Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Sinema-TV bölümünde tamamladı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Film Tasarımı Anasanat Dalı’nda doktora eğitimine devam eden Doğan, İKMYO Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Programı’nda öğretim görevlisi olarak görev yaptı.

İlk kısa filmi “Temas”, ulusal ve uluslararası 12 film festivalinin resmi seçkisine girdi; ABD ve İspanya’dan iki onur ödülü kazandı.