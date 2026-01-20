Son Mühür/ Emine Kulak- İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi 2026 yılının ilk meclis toplantısı olan Ocak ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Argun Gündüç idaresinde, Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.

Ege ve Akdeniz’in dip sularından çıkartılan, Türkiye'de pek tercih edilmeyen deniz patlıcanı Uzak Doğu ülkelerinde büyük talep görüyor. Deniz patlıcanı ihracatından yılda milyon dolar gelir elde ediliyor.

“DENİZ TEMİZLİĞİNE BÜYÜK FAYDASI VAR”

Deniz patlıcanlarının toplanarak ithal edilmesinin doğru bulmadığını vurgulayan Öztürk, "Körfez’in temizliğiyle ilgili kısımda deniz patlıcanlarının toplanmış olması bana büyük bir mesele gibi geliyor. Bunun Çinli ya da Japon bazı firmalara ithal olarak verildiği konuşuluyor. Deniz temizliğinin de büyük bir faydası olduğunu biliyorum ama belki de bunun da tartışılması gerektiğini düşünüyorum" diye belirtti.

“2026 YILI İÇİN KARAMSARIM”

Denizcilik turizminde 2026 yılı öngörülerini paylaşan Öztürk, "2026’da bizi ne bekliyor diye baktığımızda biraz karamsarım. Karamsar olmamın nedeni şu: Yunan hükümeti KDV oranlarında düzenlemeye gitti. Şu an KDV’de bazı kalemlerde ciddi düşüşler yapıldı; yüzde 3, yüzde 4’e varan indirimler söz konusu. Bunun ana nedeni ise daha çok turist gelmesini sağlamak ve esnafın daha fazla kazanmasıydı. Bu durumda bizim nasıl hareket edeceğimize tabii ki merkezimiz Ankara’nın bu konuyla ilgili bir değerlendirme yapacağını düşünüyorum. Çünkü Türkiye’de hâlâ KDV’nin ağırlığı maalesef büyük bir sıkıntı yaratıyor. Deniz turizminin biraz nefes alabilmesi için KDV ile ilgili çalışmaların biraz daha artması gerekiyor. Belki bu da bizi biraz hareketlendirir diye düşünüyorum" dedi