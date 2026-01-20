İzmir’de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, özel gereksinimli çocuklar için anlamlı bir etkinlikte bir araya geldi. Aliağa Rehabilitasyon ve Engelliler Derneği ile Balçova Engelsiz İzmir Derneği, Aliağa Belediyesi bünyesinde hizmet veren AliaPark Atla Terapi ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Etkinlikte çocuklar, atla terapi uygulamalarıyla hem eğlendi hem de farklı bir deneyim yaşadı.

Ahırlardan manejlere uzanan deneyim

Program, çocukların ahır alanını gezerek atlarla birebir temas kurmasıyla başladı. Rehberler eşliğinde atları yakından tanıyan çocuklar, daha sonra merkezin yenilenen kapalı manejinde ata binme fırsatı buldu. Güvenli koşullarda gerçekleştirilen bu süreçte çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı.

Sosyal sorumluluk kapsamında ücretsiz uygulama

Merkezde gerçekleştirilen tüm atla terapi faaliyetleri, sosyal sorumluluk anlayışı doğrultusunda ücretsiz olarak sunuldu. Yetkililer, bu tür uygulamaların özel gereksinimli bireylerin özgüvenini artırdığını ve sosyal etkileşimlerini güçlendirdiğini vurguladı.

Özel çocuklardan anlamlı armağan

Ziyaret sırasında duygusal anlar da yaşandı. Derneğe bağlı çocuklar, kendi emekleriyle hazırladıkları tabloyu merkez yetkililerine hediye etti. Sergi kapsamında satın alınan bu özel eser, Serkan Acar tarafından merkeze armağan edilerek kalıcı bir hatıraya dönüştürüldü.

Toplumsal katılıma güçlü destek

Uzmanlar, atla terapinin fiziksel gelişimin yanı sıra duygusal denge ve sosyal uyum açısından önemli katkılar sunduğuna dikkat çekti. AliaPark Atla Terapi ve Rehabilitasyon Merkezi’nin bu alandaki çalışmalarını sürdüreceği belirtilirken, merkezin yürüttüğü projelerle yalnızca Aliağa’da değil, Türkiye genelinde örnek olmaya devam ettiği ifade edildi.