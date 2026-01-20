Son Mühür- AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç’ün merkezi hükümetin belediye hizmetlerini engellediğine yönelik iddialarına zehir zemberek bir açıklamayla yanıt verdi. Saygılı, muhalefetin söylemlerini "siyasal paranoya" olarak nitelendirdi.

İzmir siyasetinde "Engelleme" polemiği tırmanıyor

İzmir yerel siyasetinde tansiyon, belediye projeleri ve bürokratik izin süreçleri üzerinden yükselmeye devam ediyor. CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç’ün, İzmir’deki AK Partili siyasi aktörlerin bakanlık nezdindeki süreçlere müdahale ederek belediye hizmetlerini sekteye uğrattığı yönündeki iddiaları, AK Parti cephesinde sert bir karşılık buldu. Güç’ün "Bürokrasiye müdahale ediliyor, halk için ürettiğimiz çözümler engelleniyor" şeklindeki çıkışına yanıt veren Bilal Saygılı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada eleştirilerin odağına "psikolojik analiz" vurgusunu koydu.

"Tedavi gerektiren bir durum" çıkışı

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, CHP’li mevkidaşının açıklamalarını rasyonel bir siyasi zeminde görmediğini ifade etti. Saygılı, kamuoyunda geniş yankı uyandıran mesajında, "Siyasal paranoya nedir?" sorusunu sorarak, Çağatay Güç’ün içine düştüğü durumun tıbbi bir boyutu olduğunu ima etti. Saygılı, CHP İl Başkanı’nın söylemlerinin gerçeklikten koptuğunu savunarak, bu iddialara somut bir veriyle yanıt vermeye dahi gerek duymadığını, muhatabının içinde bulunduğu halin başlı başına bir cevap niteliği taşıdığını vurguladı.

CHP’li Çağatay Güç’ün iddiaları neydi?

Tartışmanın fitilini ateşleyen açıklamalarda CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, İzmir Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin bakanlıklardan beklediği onayların kasten geciktirildiğini öne sürmüştü. Güç, özellikle AK Partili milletvekillerinin ve teşkilat yöneticilerinin bürokratik mekanizmalara doğrudan müdahale ettiğini iddia ederek, "Biz İzmir halkı için çalışıyoruz ancak karşımızda hizmeti baltalayan bir siyasi anlayış var. Bakanlıklarda çözülebilecek işler, yerel siyasi aktörlerin devreye girmesiyle çıkmaza sürükleniyor" ifadelerini kullanmıştı.



