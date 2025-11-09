İzmir’in Çiğli ilçesine bağlı Harmandalı Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, Danıştay kararıyla kapatılmasına rağmen geçici izinlerle çalıştırılan Katı Atık Bertaraf Tesisi’nin yeniden açılma ihtimaline karşı 1 Kasım’dan bu yana nöbet tutuyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 31 Ekim’de süresi dolan izni uzatmaması üzerine bölge halkı, tesis önünde gece gündüz eylem başlattı. Süre dolunca çöp sevkiyatına karşı 24 saat nöbet tutulmaya başlandı.

“Bu bir yaşam ve hukuk mücadelesi”

35 yıldır Harmandalı’da yaşayan ve eski Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı olan Dursun Ali Kazar, direnişin temelinde hukukun üstünlüğü olduğunu belirtti.

Kazar, “Harmandalı halkının direnişi adalet direnişidir, hukuk direnişidir, yaşam direnişidir. Mahkeme kararını hiçe sayan bir anlayışla karşı karşıyayız.

Süre bitmesine rağmen burayı tekrar açmak isteyenlere karşı halk çoluğuyla çocuğuyla direniyor. Gece gündüz buradayız. Türkiye bir hukuk devletidir, hukukun çiğnenmemesi için buradayız” dedi.

“Hiç kimse bilgi vermiyor, kimse halkla konuşmuyor”

Kazar, yetkililere ulaşamadıklarını söyleyerek yerel yönetime tepki gösterdi: “Aynı partiden iki belediye başkanı birbirine ulaşamıyor. Bu çok acı bir tablo. Hiç kimse bizimle görüşmüyor, bilgi vermiyor. Biz burada hukukun işlemesini istiyoruz.”

“Bizim çocuklarımız da değerli”

Harmandalı sakini Güven Taş ise, bölgenin 35 yıldır İzmir’in çöp yükünü taşıdığını vurguladı. Taş, “Buradaki insanların sağlığı Urla’daki, Karşıyaka’daki insanlardan daha değersiz değil.

1990’dan beri burada vahşi depolama yapılıyor. Buna hiçbir partinin hakkı yok. Eğer Yargıtay kararını bile uygulamayacaksak biz neden yaşıyoruz?” diye konuştu.

“Verilen sözler tutulmadı”

Yerel seçimler döneminde verilen sözlerin unutulmadığını belirten Taş, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Belediye başkanları seçimden önce geldiler, ‘Harmandalı artık İzmir’in çöpünü taşımayacak’ dediler.

Bugün neredeler? Biz 10 gündür gece gündüz buradayız. Sadece haklımızın yanında olun istiyoruz. Bu halk sözünü tutanları unutmaz.”