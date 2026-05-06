Chery'nin yüzebilen SUV modeli Jetour G700, daha önce BYD bünyesindeki YangWang U8'in açtığı yola katılıyor. Aracın arka kısmına yerleştirilen iki pervane sayesinde G700, su üzerinde rahatça ilerleyebiliyor. Bu yapısıyla off-road meraklılarının ilgisini çekecek bir modele dönüşüyor.

Jetour G700 nasıl yüzüyor?

Aracın su üzerinde hareket sistemi oldukça akıllıca tasarlanmış. SUV suya girdiği anda 2.0 litrelik dört silindirli turbo motor ile plug-in hibrit altyapı için yerleştirilen iki elektrik motorunun ürettiği güç, lastiklere yönlendirilmek yerine doğrudan pervaneleri besliyor. Bu sırada gelişmiş bir jiroskop sistemi devreye giriyor, böylece araç dengesini koruyarak su üzerinde kalmaya devam ediyor.

Test sürüşlerinde G700, Pekin'in kuzeyindeki Yanqi Gölü'nü sorunsuz biçimde geçti. Üreticinin paylaştığı veriler aracın yalnızca bir gösteri amacıyla değil, fiili kullanım için de geliştirildiğini gösteriyor.

Jetour G700 hangi performansa sahip?

Performans tarafında da iddialı veriler söz konusu. G700, standart yapısıyla 892 beygir güç ve 1.135 Nm tork üretiyor. 0-100 km/s hızlanması yalnızca 4,6 saniye sürüyor. Bu rakamlar, modeli hem off-road kapasitesi hem de düz yol performansıyla rakipleri karşısında güçlü bir konuma yerleştiriyor.

Aracın bataryası CATL imzasını taşıyor. 31,4 kWh kapasiteli bu birim, hibrit sistemin temelini oluşturuyor ve modelin tamamen elektrikli sürüşle 150 kilometre menzil sunmasını sağlıyor. Şehir içi kullanımlar için günlük seyahatlerin büyük bölümünü yakıt yakmadan tamamlamak mümkün hâle geliyor.

Jetour G700 hangi pazarlarda satılacak?

Chery, G700'ün yalnızca Çin pazarına sıkışmayacağını duyurdu. Modelin uluslararası satış ağına çıkacağı ifade ediliyor. Yüzebilen yapısı ve güçlü teknik altyapısıyla G700, farklı bölgelerdeki müşterilerden büyük talep görebilir. Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz netleşmedi. Çinli markanın Avrupa pazarına yönelik son dönem agresif planları düşünüldüğünde, G700'ün de bu coğrafyada sahne alma ihtimali yüksek. Resmi fiyat etiketi ve satış takvimi önümüzdeki dönemde belli olacak.