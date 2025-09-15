Hannah Einbinder kimdir? Son yıllarda ABD televizyon ve komedi dünyasında adından sıkça söz ettiren Hannah Einbinder, genç ve yetenekli oyuncu, komedyen ve aktivist kimliği ile tanınıyor. Son olarak Los Angeles’ta gerçekleşen 77. Primetime Emmy Ödülleri'nde yaptığı ödül konuşması ve toplumsal duyarlılığıyla gündeme geldi.

Hannah Einbinder kimdir?

Hannah Einbinder, 21 Mayıs 1995’te ABD’nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentinde doğdu. Annesi, “Saturday Night Live” komedi programının kurucu kadrosunda yer alan Laraine Newman, babası ise televizyon yazarı Chad Einbinder’dır. Yahudi kökenli olan Hannah, sanatla iç içe geçen bir çocukluk yaşadı. Beverly Hills Lisesi’nin ardından Chapman Üniversitesi’nde televizyon yazımı ve prodüksiyonu üzerine eğitim aldı.

Oyunculuk kariyerine stand-up sahnelerinde başladı ve mizah anlayışını geliştirerek Amerika’nın en dikkat çekici genç komedyenlerinden biri oldu. Hannah Einbinder’in asıl çıkışı ise HBO’nun sevilen dizisi “Hacks” ile gerçekleşti. “Ava Daniels” adlı genç yazar karakteriyle hem izleyicilerin hem de eleştirmenlerin beğenisini topladı. Sanat anlayışında, sosyal ve toplumsal meselelere duyarlı olmasıyla biliniyor; özellikle göçmen hakları, kadın hakları ve Filistin meselesi konusunda yaptığı açıklamalarla öne çıktı.

Hannah Einbinder filmleri ve kariyerinin öne çıkanları

Einbinder’in en çok tanındığı proje, HBO’nun hit dizisi “Hacks” oldu. Bu diziyle Emmy’de En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü. Dizinin tüm sezonlarında yer aldı ve 2025 yılındaki 4. sezonunun ardından oyunculuğuyla ödül aldı. Ayrıca “North Hollywood” isimli bağımsız filmde rol aldı ve birçok stand-up özel gösterisinde sahneye çıktı. 2024’te yayınlanan ilk stand-up özel gösterisinde politik mizah, toplumsal meseleler ve kişisel hikayelere yer verdi.

Sanatçı, toplumsal duyarlılığını 2025 Emmy Ödülleri töreninde yaptığı cesur konuşmayla da gösterdi. Göçmenlik politikalarını ve ICE (ABD Göçmenlik Kurumu) uygulamalarını eleştirirken, “Filistin’e özgürlük!” ifadeleriyle geceye damga vurdu.

Son yıllarda sinema dünyasında da çeşitli projelerde yer almaya başlayan Einbinder, Jane Schoenbrun’un “Teenage Sex and Death at Camp Miasma” adlı korku filminde Gillian Anderson ile başrolü paylaşacak. Yakın dönemde Mubi ve Plan B’nin ortak yapımı olan bu filmde başrole hazırlanıyor.

Hannah Einbinder, genç yaşında mizah anlayışı, toplumsal duyarlılığı ve oyunculuktaki başarısı ile ABD televizyon ve sanat dünyasında kalıcı bir iz bırakmayı başardı. Stand-up kariyerinden ödüllü dizilere ve bağımsız filmlere uzanan yolculuğuyla, sanat ve aktivizmin birleştiği örnek bir isim olarak tanınıyor.