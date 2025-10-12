Son Mühür- Hossam Badran, Mısır’ın ev sahipliğinde yapılacak olan liderler zirvesine katılmayacaklarını duyurdu. Açıklamasında, “Bu nedenle, resmi imza sürecine dahil olmayacağız. Elbette esas olarak Katarlı ve Mısırlı arabulucular aracılığıyla süreci yürütüyoruz” dedi. Badran, Türkiye’nin de son dönemde sürece dahil olduğunu belirtti.

“İkinci aşama daha karmaşık”

Badran, barış sürecinin birinci aşamasının tamamlandığını, ancak ikinci aşamanın daha zorlayıcı olduğunu ifade etti. “Trump’ın planının ikinci aşaması açıkça birçok karmaşıklık ve zorluk içeriyor. Bu muhtemelen daha uzun müzakereler gerektirecek” diyen Badran, Filistin tarafının birleşik bir tutumla hareket etmesi gerektiğini vurguladı. “Bundan önce, birleşik bir Filistin ulusal yanıtına ulaşmak için bir ulusal diyalog da gerekmekte” ifadelerini kullandı.

“İsrail saldırırsa tüm imkanlarımızı kullanırız”

Badran, İsrail’in çatışmayı yeniden başlatması durumunda Hamas’ın buna karşılık vereceğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Eğer İsrail çatışmayı yeniden başlatırsa, Hamas bu saldırıyı püskürtmek için tüm imkan ve kabiliyetlerini seferber edecektir. Biz savunma aşamasındayız; biz saldırgan değiliz.”

“Arabulucular devrede”

Hamas yetkilisi, barış sürecinin tamamen arabulucular eliyle sürdüğünü kaydederek, “Katarlı ve Mısırlı arabulucuların katkısı belirleyici. Türkiye’nin de sürece son dönemde dahil olması, diplomatik zeminin genişlediğini gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu.

Zirvede Filistin temsil edilmeyecek

Hamas’ın zirveye katılmama kararı, Filistin tarafının zirvede doğrudan temsil edilmeyeceği anlamına geliyor. Mısır’da yapılacak olan toplantıya birçok ülke liderinin katılması beklenirken, Hamas’ın yokluğu dikkat çekici bulunuyor.