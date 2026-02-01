Ayetullah Ali Hamaney, ABD ile İran arasında tırmanan gerilime ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İran lideri, olası bir savaş senaryosunda bunun sınırlı kalmayacağını vurgulayarak, bölgeyi etkileyen daha geniş çaplı bir çatışmanın yaşanabileceğini ifade etti.

“İran halkı tehditlerden etkilenmiyor”

Hamaney, açıklamasında İran halkının ABD’den gelen tehditler karşısında geri adım atmadığını belirtti. İran toplumunun baskı ve tehdit politikalarına alışkın olduğunu dile getiren Hamaney, bu tür söylemlerin ülke içinde bir zayıflık yaratmadığını savundu.

ABD’ye açık mesaj: “Savaşın bedeli ağır olur”

ABD’nin olası bir askeri adım atması halinde bunun sonuçlarının ağır olacağını vurgulayan Hamaney, “ABD, savaş başlatırsa bunun bu kez bölgesel bir çatışmaya dönüşeceğini bilmeli” ifadelerini kullandı. Açıklama, İran’ın olası bir müdahaleye karşı yalnızca kendi sınırlarıyla sınırlı kalmayacak bir karşılık vereceği mesajı olarak değerlendirildi.

Gerilim tırmanıyor

İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında son dönemde artan siyasi ve askeri gerilim, bölgesel güvenlik dengelerini de yakından ilgilendiriyor. Hamaney’in açıklamaları, taraflar arasındaki tansiyonun düşmekten uzak olduğu yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdi.

Bölge ülkeleri yakından izliyor

Uzmanlar, İran liderinin açıklamalarının yalnızca Washington’a değil, aynı zamanda Orta Doğu’daki tüm aktörlere yönelik bir uyarı niteliği taşıdığı görüşünde birleşiyor. Açıklamanın, caydırıcılık mesajı vermeyi amaçladığı ifade ediliyor.