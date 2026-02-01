Son Mühür- Suriye iç savaşı boyunca IŞİD'le savaşıyorlar! gereçesiyle ABD ve Batı'nın kanatları altına aldığı YPG/SDG, yönetim zaafiyetinden faydalanarak ülkenin neredeyse yarısına hükmetmişti.

Ahmet Şara liderliğinde Beşar Esad rejiminin yıkılmasının ardından geçen sürede YPG/SDG'nin durumu ne olacak sorusu kısa zamanda netleşti.

Önce Halep'te kontrol ettikleri iki mahalleden kovulan YPG/SDG güçleri bir gün içinde Şam yönetimi karşısında geri çekilmek zorunda kalmıştı.

YPG/SDG'nin çekildiği bölgelerde yapılan incelemelerde bölgede yüzlerce kilometrelik tüneller inşa edildiği görüldü.



ABD'nin verdiği paraları toprağa gömmüşler...



''Bir süredir Suriye’nin kuzeyinde YPG’nin açtığı kilometrelerce uzunluktaki tünelleri izliyoruz'' diyen gazeteci yazar Şamil Tayyar,

''Su var, elektrik var, kanalizasyon var, ev var, mühimmat var, adeta yeraltı şehirler inşa etmişler, siperler kazmışlar.

ABD’nin verdiği paraları, Suriye halkından çaldıkları petrolü, gazı yerin altına gömmüşler.

Lider kadroları da konforlu hayat kurmuşlar.

48 saatte kaçıp terk ettikleri bu tünellere harcadıklar milyar dolarları, Arabı, Türkmeni hadi geçtim, hiç olmazsa Kürtler için harcasaydınız.

O paralarla Ayn-el Arap’ta, Haseke’de, Kamışlı’da, Rakka’da, Deyrizor’da binlerce fırın, binlerce market, binlerce konut inşa eder, yollar, köprüler yapardınız.

Evet, bugün Suriye’de insanlık dramı var ama terör örgütü YPG’nin yol açtığı insanlık dramı var'' hatırlatmasında bulundu.