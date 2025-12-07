Manisa'nın Salihli ilçesinde özel bir sağlık kuruluşunda hizmet veren Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. İzzettin Türkarslan (55), mesleğini icra ederken beklenmedik bir şekilde hayatını kaybetti. Dün akşam saatlerinde ameliyathanede bir hastasının operasyonunu gerçekleştirdiği sırada aniden rahatsızlanan Türkarslan, meslektaşlarının tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Evli ve iki çocuk babası olan deneyimli hekimin vefatı, sağlık camiasında derin üzüntüye neden oldu.

İlk müdahale meslektaşlarından geldi, ancak kurtarılamadı

Ameliyat esnasında fenalaşarak kalp krizi geçirdiği anlaşılan Opr. Dr. İzzettin Türkarslan’a, ilk müdahale hızla görev yaptığı hastanedeki meslektaşları tarafından yapıldı. Sağlık ekipleri, zaman kaybetmeksizin yoğun çaba gösterse de, tecrübeli cerrahın duran kalbini yeniden çalıştıramadı. Türkarslan, yapılan tüm girişimlere rağmen yaşama tutunamadı.

Hastanede duygusal tören düzenlendi: Gözyaşları sel oldu

Hayatını kaybeden Opr. Dr. İzzettin Türkarslan için, uzun yıllar hizmet verdiği özel hastanenin önünde duygusal bir tören düzenlendi. Tören sırasında, meslektaşları, hastane çalışanları, sevenleri ve ailesi gözyaşlarını tutamadı. Törenin ardından Türkarslan'ın cenazesinin, ikindi namazını takiben kılınacak cenaze namazının ardından memleketi Denizli’de toprağa verileceği öğrenildi.

Sağlık çalışanlarının zorlu görevine acı bir örnek

Görev başında bir hayat kurtarma mücadelesi verirken kendi yaşamını yitiren Opr. Dr. Türkarslan’ın vefatı, sağlık çalışanlarının mesleklerini icra ederken karşılaştıkları büyük sorumluluğu ve riskleri bir kez daha hatırlattı. Tıpkı bir askerin cephede, bir polisin görevde hayatını kaybetmesi gibi, bir hekimin ameliyathanede yaşamını yitirmesi de mesleğin ne kadar zorlu ve özveri gerektirdiğinin acı bir örneği olarak kayıtlara geçti.