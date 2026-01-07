Son Mühür - İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), ekonomik kriz nedeniyle başlayan gösterilerde ölü sayısının 36’ya yükseldiğini duyurdu. ABD merkezli HRANA’nın internet sitesinde yayımlanan rapora göre, 10 gündür devam eden gösteriler sırasında, ülkenin 31 eyaletinden 27’sinde meydana gelen olaylarda 34 eylemci ve 2 güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.

Ülke genelinde 285 farklı noktada gerçekleşen gösterilerde onlarca kişi yaralanırken, 2 bin 76 kişi de gözaltına alındı. Yaralanmaların çoğunun saçma ve plastik mermi isabeti nedeniyle meydana geldiği bildirildi. İran makamlarından, gösterilerde ölen veya yaralananlarla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Bomba iddia gündemi sarstı

İran’daki protestolar sürerken, İngiliz milletvekili Tom Tugendhat çarpıcı bir iddiada bulundu. Tugendhat, Rus kargo uçaklarının Tahran’a indiği ve büyük miktarda altının İran’dan çıkarıldığı yönünde haberler olduğunu belirterek, bunun İran yönetiminin olası bir çöküş sonrası hayata hazırlanması anlamına gelip gelmediğini sorguladı.

'Altınları Rusya'ya kaçırdılar' iddiası