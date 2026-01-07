Son Mühür - İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), ekonomik kriz nedeniyle başlayan gösterilerde ölü sayısının 36’ya yükseldiğini duyurdu. ABD merkezli HRANA’nın internet sitesinde yayımlanan rapora göre, 10 gündür devam eden gösteriler sırasında, ülkenin 31 eyaletinden 27’sinde meydana gelen olaylarda 34 eylemci ve 2 güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.
2 binden fazla kişi gözaltına alındı
Ülke genelinde 285 farklı noktada gerçekleşen gösterilerde onlarca kişi yaralanırken, 2 bin 76 kişi de gözaltına alındı. Yaralanmaların çoğunun saçma ve plastik mermi isabeti nedeniyle meydana geldiği bildirildi. İran makamlarından, gösterilerde ölen veya yaralananlarla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.
Bomba iddia gündemi sarstı
İran’daki protestolar sürerken, İngiliz milletvekili Tom Tugendhat çarpıcı bir iddiada bulundu. Tugendhat, Rus kargo uçaklarının Tahran’a indiği ve büyük miktarda altının İran’dan çıkarıldığı yönünde haberler olduğunu belirterek, bunun İran yönetiminin olası bir çöküş sonrası hayata hazırlanması anlamına gelip gelmediğini sorguladı.
'Altınları Rusya'ya kaçırdılar' iddiası
Tugendhat, parlamentoda yaptığı konuşmada, "Rus kargo uçaklarının Tahran’a indiğini ve muhtemelen silah ile mühimmat taşıdığını görüyoruz; ayrıca İran’dan büyük miktarda altının çıkarıldığına dair haberler duyuyoruz" ifadelerini kullandı. Hükümetin, "rejimin olası bir çöküş sonrası hayata hazırlandığı" yönündeki iddialar hakkında milletvekillerini bilgilendirip bilgilendiremeyeceğini sordu.
İngiltere Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bakanı Hamish Falconer, söz konusu haberlerle ilgili ayrıntılı bilgi veremeyeceğini belirtti. Falconer, İngiltere’nin toplanma özgürlüğü ve protesto hakkının “İran halkının vazgeçilmez hakları” olduğuna inandığını ve bu haklara İran hükümeti tarafından saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.
İran'da yaşananlar
İran’da 28 Aralık 2025’te yerel para biriminin döviz karşısında hızlı değer kaybı ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı’daki esnafın başlattığı protestolar, kısa sürede ülkenin birçok kentine yayıldı. Tesnim Haber Ajansı, gösterilerde yaralanan polis sayısının 568’e, milis gücünün (Besic) ise 66’ya ulaştığını bildirmişti. ABD Başkanı Donald Trump, protestocuların öldürülmesi durumunda ABD’nin müdahale edeceğini ve Tahran yönetimine sert bir darbe vuracağını açıklamıştı. Devrim Muhafızları Ordusu ise 5 Ocak’ta yaptığı açıklamada göstericilere müsamaha gösterilmeyeceğini duyurdu.