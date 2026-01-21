Türk tiyatrosunun temel taşlarından biri olan yönetmen, eğitmen, oyun yazarı ve oyuncu Haldun Dormen hayatını kaybetti. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta sanatçının vefat haberi, sanat dünyasında ve sevenleri arasında büyük bir üzüntüye neden oldu. Acı gelişme, sanatçının oğlu tarafından sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuna duyuruldu.

HALDUN DORMEN NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

97 yaşında hayata gözlerini yuman Haldun Dormen, enfeksiyon nedeniyle bir süredir özel bir hastanede tedavi görüyordu. Sağlık durumunun ciddiyetini koruması üzerine 5 Ocak tarihinde yoğun bakım ünitesine alınan usta isim, son günlerde entübe edilmişti. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşlılığa bağlı sağlık sorunları ve enfeksiyon sebebiyle yaşam mücadelesini kaybetti.

HALDUN DORMEN KİMDİR?

Cumhuriyet tarihinin en önemli sanatçılarından biri olan Haldun Dormen, 1928 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Lise eğitimini Galatasaray Lisesi'nde tamamladıktan sonra Robert Kolej'den mezun oldu. Sahne sanatlarına olan tutkusu onu Amerika Birleşik Devletleri'ne götürdü ve burada kapsamlı bir tiyatro eğitimi aldı.

TÜRK TİYATROSUNDA BATI RÜZGARI

Türkiye'ye döndükten sonra kurduğu Dormen Tiyatrosu, Türk tiyatro tarihinde Batılı anlamda tiyatro anlayışının yerleşmesinde öncü bir rol üstlendi. Sanat yaşamı boyunca 250'nin üzerinde ödül sığdıran Dormen, sadece sahnede değil, akademik alanda da büyük katkılar sağladı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda uzun yıllar ders vererek sayısız öğrenci yetiştirdi.

Hacettepe Üniversitesi tarafından Onursal Bilim Doktoru unvanına layık görülen usta sanatçı, 1998 yılında Kültür Bakanlığı tarafından verilen Devlet Sanatçısı unvanını almıştı.